曹敏寶爆緋聞後首亮相指與梁浩銓斷聯絡　提到老公一度更激動爆喊

《中年好聲音》參賽者曹敏寶（Mable）是2003年度港姐冠軍曹敏莉的妹妹，現年38歲，去年參加了《中年好聲音》而工作不斷，但因為年初與人夫梁浩銓爆出疑似發展婚外情，因此而被TVB雪藏。

年初曹敏寶與人夫梁浩銓爆出疑似發展婚外情。（mable_cho＠IG）

曹敏寶（Mable）與老公及大仔林靖濤（Darius）拍畢業照。（IG：@mable_cho）

曹敏寶除了工作量大減之外，亦有指她被「中一生」周吉佩、支嚳儀、羅啟豪等人杯葛。自爆出疑似婚外情後，她一直未有公開露面，今日（25日）她首度出席公開活動，更開腔回應緋聞，當中她提到老公更一度爆喊。曹敏寶現身回應事件，她稱與梁浩銓已經沒有聯絡，她更指遇上老公是最幸福的事。

曹敏寶自爆出婚外情後，一直未有公開露面。

曹敏寶透露最近與DJ朋友拍以新車為題材的影片，又指在TVB工作要講時機，而她與另一「中一生」龍婷更先後與人夫傳緋聞，但TVB卻有不同的做法。曹敏寶被問到會否覺得不公平，她則指自己「不方便評論」，公司有不同的處理方法，更叫大家不用擔心。曹敏寶指自己有與公司溝通，亦覺得自己與公司的關係不錯：「我的性格不會同人吵架，鍾意和平。」

曹敏寶曾經患過焦慮症。

而她被問到與「中一生」的關係，她就指他們都很忙，亦覺得《中年好聲音》是團結的精神。而早前曹敏寶與張佳添聚會，她分享照片及疑似感觸：「在風雨的路途上必有人在。」曹敏寶表示自己這半年都在陪家人及沉澱自己，想把時間放在珍惜自己的人上。

曹敏寶表示自己這半年都在陪家人及沉澱自己，想把時間放在珍惜自己的人上。（IG：@mable_cho）

雖然有指是有「中一生」爆料才會爆出這些緋聞，曹敏寶都仍然願意堅信自己的「戰友」，她表示在她心中大家是一家人。曹敏寶仍然有主動聯絡他們，至於其他，她則表示不方便透露太多，只是透露「中一生」在她心中仍然是朋友。更表示「一家人都會有爭執的時候」，她控制不到其他事情的發展，能控制的只有自己的心態。

曹敏寶透露「中一生」在她心中仍然是朋友。

曹敏寶提到老公時更激動到爆喊，她說老公比她強，雖然外界都有擔心她老公，但老公卻只擔心她，聽得出夫妻二人感情沒受影響。當時她提到老公時更一度需要調整情緒，暫停數分鐘再繼續受訪，她指老公沒有叫她放棄夢想，更說到老公是一位成熟的男士，處理情緒時比她更冷靜及穩定。