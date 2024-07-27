獨家│前微辣阿妹思男重新出發　轉做幕後：我依家係邊個啫

2023年7月26日，微辣前經理人阿晶自殺身亡，她生前疑似受情緒病纏繞4年及職場欺凌而選擇輕生，而這次的事件亦令微辣停止營運。被網民指是始作俑者之一的葉思男（思男），去年9月在社交平台撰長文宣布跟微辣完約並剖白自己的感受，當時她更形容那幾星期「是人生最黑暗日子」，連走出街都怕被人破口大罵。

微辣阿妹思男曾開直播否認欺凌，並被指引發更大公關災難。（IG照片）

由於阿晶在遺言中提到「喊相」一事，微辣的家姐佩男、阿妹思男都被網民指有份欺凌阿晶，造成其情緒困擾。（IG@puinam）

事隔一年，思男亦重新出發，她接受《香港 01》獨家訪問時表示已經轉工：「最近出咗嚟做嘢啦，係香港做啲關於marketing，event嘅公司，我本身都係呢一科畢業嘅！咁我依家都做得好開心啊，又有機會同其他brand去合作，只不過係換咗個角色，咁我都覺得好開心嘅！」被問到是否因為去年「阿晶事件」而令她轉行做marketing時，她斬釘截鐵表示絕對是：「絕對有關係，因為我唔會再等任何機會，即係我會想自己爭取去做一啲我認為我適合做同埋我可以做嘅嘢。咁之前做嗰行同埋發生嗰件事之後都令到我學到好多嘢嘅，唔可以再靠人或者唔可以再信人，係一定要信自己。」

事隔一年，思男亦重新出發，她接受《香港 01》獨家訪問。(張祖銘 攝)

思男被問到今時今日還有跟微辣的人有聯絡嗎？思男則說：「少啲囉！」而發生「阿晶事件」後，他們有沒有坐下來談一下到底是什麼原因導致愈演愈烈？思男說當時他們沒有一起談過：「我冇專登同公司去傾嘅，因為我覺得已經過咗要傾嘅時間啦，之前有傾過，但佢同我嘅共識都唔係好一樣，變咗我覺得好似冇乜要傾嘅餘地。咁佢哋一切嘅決定啦，依家我都冇辦法去畀到意見啦，同埋我都唔會畀意見，咁我依家盡量focus係自己身上，可能增值多啲自己啊，跟住之後做啲可以令到我開心又幫到人嘅嘢。」

思男依家盡量focus係自己身上。(張祖銘 攝)

思男對於離開微辣，都有感到不開心：「你話冇唔開心就假嘅，咁但係其實我自己都會同啲朋友講話呢間公司嘅員工我係好鍾意嘅，佢哋其實係好單純嘅，咁但係佢哋所做嘅所有決定或者決策有冇做錯呢，又或許係咪最岩呢，我唔評論啦。」思男更說訪問現場也有一些以前微辣的同事在場，她續說：「咁我都好開心依家可以仲會見到佢哋，仲會一齊做嘢。」

思男對於離開微辣，都有感到不開心。(ig@sinam1001)

至於發生「阿晶事件」後，不論網民還是路人都對他們不斷責罵，他們又如何去消化這一件事？思男就希望大家先了解再作出批評：「我會好希望佢哋親身認識咗我呢個人先去對我呢個人做評價啦，即係我講咩都未必係佢哋想接受同想聽嘅嘢，所以我會同自己講話唔緊要啦，佢哋唔識我係咩人，咁佢哋咁樣講都係正常嘅。但我會好希望，譬如啲人DM鬧我，依家仲有好少啦，但係當然好多鼓勵我嘅人啦，咁鬧我啲人有時我都會痴起條筋我覆佢哋話，其實你都冇真係認識我個人，你淨係聽網上面啲嘢你就覺得我係咁嘅人，咁你都未認識我，你咁樣講究竟係為咗啲乜嘢。即係點解你要咁樣講呢，同埋你唔鍾意我又要睇我嘅時候，你會唔會令到你自己唔開心，反而係叫佢哋，如果你真係見到我唔開心。真係唔係串咁樣講，順粹係我係為佢哋好，如果你見到我係唔開心想鬧嘅話，咁不如你令到我係你嘅世界上消失啦。即係你唔好睇我啲嘢亦都唔好關心我，咁你自己可能仲會過一個好快樂好開心嘅人生。」

思男就希望大家先了解她是什麼人再作出批評。(張祖銘 攝)

思男被問到她這樣回覆網民，怕不怕會引起罵戰？她表示不想：「我唔會想引起罵戰，同埋我都唔會同佢哋對罵囉，即係我你一個好平常心咁同佢哋傾計。即係講真我依家係邊個啫，都唔會當自己係邊個，不嬲我都唔會當自己係邊個，佢想認識我，想了解我，我隨時歡迎佢哋去咁樣做。」至於現在的思男退居幕後做marketing的工作，被問到會否想再走出來做幕前時，她表示暫時沒有這個打算：「但係唔知之後會點，暫時都會係專注係marketing同埋搞event嘅身上，因為我發現做呢啲嘢，策劃呢啲嘢都會令到我好開心，同埋令到一件事成功咁發生都係好滿足，咁樣已經夠。」

思男話做Marketing已經好滿足。(ig@sinam1001)