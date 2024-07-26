前《3日2夜》女神谷胸大曬好身材　疑與富貴男友分手繼續派福利

現年31歲的蘇可欣（Eunice）在2016年參選港姐後入行，憑主持TVB旅遊節目《3日2夜》成功彈出，今年年初她宣布離巢，近日更承認已重投老本行，升呢做私人飛機空姐，效力提供私人包機服務的香港寰星航空。入行前曾任空姐的蘇可欣，近日重回「空中飛人」的生活，日前她曬出近照，並寫道：「數一數，下個月在香港的時間應該可以勉強到達雙位數。」可見她工作忙碌，但網民就將焦點放在她的好身材上！

蘇可欣（Eunice）除了擔任娛樂新聞台主播外，更因為主持《3日2夜》而彈起，獲封為「激流女神」！（IG@eunice_shy）

入行前曾任空姐。（IG@eunice_shy）

空姐Look。（IG@eunice_shy）

身材出眾。（IG@eunice_shy）

相中所見，身穿白色Deep V背心的蘇可欣對鏡自拍，胸前綁帶的設計更凸顯出她的豐滿上圍，相當吸睛！其實在蘇可欣宣布離巢後不久已被發現疑似做回老本行，但她一直未有回應，早前香港寰星航空公開了蘇可欣有份拍攝的宣傳片，片中所見她穿上粉紅色空姐制服，介紹機內的服務設施。其後蘇可欣在IG親認消息，並表示：「一直無公開去分享，因為我想試下好好過返平靜嘅生活。」

身穿白色Deep V背心的蘇可欣對鏡自拍，胸前綁帶的設計更凸顯出她的豐滿上圍，相當吸睛！（IG@eunice_shy）

早前蘇可欣在IG曬出身穿空姐制服的照片，親認已重回老本行。（IG@eunice_shy）

拍攝宣傳片。（影片截圖）

蘇可欣表示想過返平靜嘅生活。（IG@eunice_shy）

長腿！（IG@eunice_shy）

蘇可欣曾因與《出貓特攻隊》泰國演員Nonkul（賓爺）做訪問而撻着，但這段姊弟戀最後僅維持了一年半就分手。其後蘇可欣公開與圈外男友Geo的戀情，不時高調放閃，她的生活亦愈來愈富貴，除了住跑馬地豪宅之外，又不時大曬名牌手袋及歐遊，不過近年就變得低調，更傳出二人已分手。

蘇可欣2020年與圈外男友Geo慶祝拍拖一周年。（IG@eunice_shy）

高調放閃。（IG@eunice_shy）

孭Hermès手袋 ！（IG@eunice_shy）

孭Hermès手袋 ！（IG@eunice_shy）

去旅行。（IG@eunice_shy）

去旅行。（IG@eunice_shy）