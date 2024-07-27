歌手2024｜那英奪冠登歌王寶座　被網民質疑內定︰全是劇本

內地直播綜藝節目《歌手2024》，在26日舉行總決賽，由7位歌手爭奪歌王寶座。而在比賽後期表演越趨穩定的那英，最終擊敗其他對手奪得歌王，但結果遭受不少網民質疑，更直指是內定冠軍。

那英奪得歌王 。（微博圖片）

《歌手2024》一開始播出時，那英的表演不如理想，在演繹時因過於緊張關係，被網民批評嚴重走音、忘記歌詞等，甚至成績排名多次墊後，直到她在第二輪的揭榜賽演唱汪峰歌曲《燦爛的你》獲得第二名後，令她信心大增，之後幾場比賽都發揮理想，更在襲榜賽中演唱林俊傑歌曲《裹着心的光》而獲得首個第一名，令她開心不已。

那英一開始時表現不佳。（微博圖片）

而順利進入總決賽的她，最終與孫楠、譚維維，汪蘇瀧、海來阿木、加拿大歌手Faouzia ouihya(凡希亞）、美國歌手Chanté Moore(香緹摩爾）爭奪歌王寶座，最終在第一輪演唱後只有四位進入歌王候選人名單，包括Faouzia ouihya(凡希亞）、那英、孫楠及譚維維，最後由那英演唱《像夢一樣自由》大獲好評，無論音準還是中低高音都處理得非常好，爆發力十足，令她成功登上歌王寶座，而第二名就是譚維維、第三名則是孫楠。

對於奪得歌王寶座，那英相當開心，更在台上多次崩潰流淚：「我真的沒有想到，我覺得我能夠跟這些來到《歌手2024》每一個年輕的音樂人在一起，我發現我一直在路上學習，我開始的時候是有點受煎熬，想逃避，但後來我覺得這樣不是我們愛音樂的目的。」

那英演唱《像夢一樣自由》大獲好評。（影片截圖）

那英開心到喊。（微博圖片）

但不少網民得知結果後都紛紛質疑賽果，替Faouzia ouihya(凡希亞）、Chanté Moore(香緹摩爾）不值，因為由始至終她們的表現都一直穩定，排名亦多次在前段班內，所以引來大家留言：「全是劇本」、「內定有啥好哭」等，直言她是歷史上最水的歌王。