專訪｜陳凱琳自認走慈母路線　揭鄭嘉穎教仔方式：窮養兒，富養女

陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人婚後火速造人成功四年抱三。貴為三子之母的陳凱琳接受《香港01》 專訪分享育兒心得、與老公管教孩子方式以及現時擔任KOL工作的點滴。對於較早前出席救助兒童頒獎典禮，她表示：「其實我自己作為媽媽，都知道每一個小朋友都有唔同嘅開心，同埋我好希望我嘅出席，同埋我自己嘅參與，令多啲人知道有好多家庭需要我哋嘅幫忙同支持，我自己都好希望以身作則，小孩會問我媽咪，你今日去邊度去做啲咩，要教育佢哋點樣關懷同埋愛惜別人。」

陳凱琳（Grace）接受《香港01》 專訪。（劉智源攝）

自爆放棄咗拍劇嘅夢想

被問到如何分配家庭和事業取得平衡，她直言：「我發覺越來越多嘅女士都要做嘢嘅，其實亦都聽到好多媽咪話有啲安靜嘅時候可以有返自己，但我相信每一個媽咪都希望做嘅嘢係為咗孩子去做，有呢個使命我又唔覺得自己會好辛苦，我就希望可以更加做好啲，其實我哋作為父母都希望將最好給孩子。」

至於選擇工作的考量，她表示：「好彩我嘅工作係比較彈性少少，我就冇一個朝九晚五嘅工作，選擇一啲自己鍾意做嘅嘢，去拍片。雖然拍片都係比較花時間去做，好多時候喺屋企去剪片同埋籌備，變咗多啲時間喺屋企陪小朋友。」講到過去是否有拍劇的邀約，她說：「我有諗過嘅，但我覺得自己做戲唔係十分之叻，我已經放棄咗拍劇嘅夢想，拍網上嘅片多少少。」

陳凱琳自認拍劇唔叻，已經放棄拍劇嘅夢想。（劉智源攝）

唔認同「有仔要趁早生」

講到是否認同「有仔要趁早生」，她表示：「唔一定嘅，首先你要知道生小朋友，你同對方（伴侶）係咪都一定鍾意小朋友？生小朋友係一個好大嘅責任，若果要生小朋友一定要準備好自己嘅心態。每一個人去睇結婚生小朋友嘅時段都會唔同，講真現在嘅科技好發達就算想遲少少生仔其實都可以。」至於老公鄭嘉穎是否希望追多個女，她笑說：「講笑就講過話想要個女，之前有傳聞話我想生第四胎想要追個女，我覺得我哋屋企三個小朋友係啱啱好，其實我冇乜所謂仔定女。」她繼續指最緊要與三個小朋友的相處得良好，才是最緊要。

陳凱琳與鄭嘉穎及三個仔仔一家五口。(陳凱琳IG)

揭鄭嘉穎教仔方式

對於與老公鄭嘉穎管教孩子的差別，她表示：「佢就比較會傳統，同埋佢希望個仔真係有多少少責任心，俗語都有話『窮養兒，富養女』，我自己就係一個慈母，對住個仔就乜都可以，就算咳都可以食雪糕。」被問到孩子跌親，老公會否特別嚴苛「唔准個仔喊？」，她表示：「呢一方面我又好堅強，可能我自己都係一啲比較好open（國家）去長大，啲細路仔跌親嘅時候，我都會叫佢哋快啲企起身。」

陳凱琳透露老公鄭嘉穎管教孩子比較傳統。（劉智源攝）

有望孩子體驗參加遊學團

如何面對小孩發脾氣，她說：「發脾氣，我就唔會氹佢哋，因為喺我哋屋企係不可以嘅行為，叫佢哋喺屋企某一個位度冷靜，同埋要道歉。」對於孩子的學業方面，她指孩子現階段未去有功課要做，並表示：「我聽好多人講話通常為咗功課，同啲小朋友就會有啲唔開心嘅拗撬，去到呢一步就等補習老師教佢哋。」被問到會否希望安排小孩去到外國升學，她說：「我啱啱之前去咗一個遊學團，其實就係英國，其實呢個經驗都係幾好，讓小朋友去多啲遊學團接觸唔同嘅國家，可能佢哋將來就會諗會去外國讀書，最緊要呢個決定係讓佢哋自己決定，而唔係父母幫佢哋決定。」

陳凱琳望孩子體驗參加遊學團接觸唔同嘅國家。（劉智源攝）

透露大仔表演慾強鍾意拍YouTube

提到身為星媽經常會遇到熱情的粉絲要求合照，她大方表示：「呢樣嘢經常發生，我哋又去主題樂園同埋唔同地方，粉絲都好有禮貌，尤其是我同小朋友一齊，佢哋都好驚影到小朋友。之後個仔問，我哋就會講話因為爹哋媽咪做電視有拍戲，所以佢哋可能認識我哋就想同我哋影相。」講到小孩是否也有表演慾，有望培養小孩進軍娛樂圈，她笑言：「我感覺大仔會，因為佢都幾鍾意拍YouTube影片，問我幾時會擺上YouTube俾大家睇。大仔話想去超市拍攝，介紹吓買咩餸菜。」

陳凱琳陪兩名兒子出席親子運動會。（小紅書：鄭嘉穎）

做KOL經營秘訣

被問到作為香港KOL前十名代表之一，有關經營方面的秘訣，她表示：「最緊要係真實，希望你現實同鏡頭上係唔同嘅角色，最緊要係表現自己最真實嘅一面。」談及事前準備的事項，她說：「我又冇點樣刻意去睇，因為現在唔知道觀眾係點樣，可能你諗嘅路線都根本唔係嗰樣嘢。」至於點擊量最高的影片，她說：「通常好簡單係10分鐘嘅影片係最高，我覺得最緊要拍片係有共鳴感。」

陳凱琳作為香港KOL前十名代表之一，她謙虛表示拍攝影片必須要真實呈現，才能吸引觀眾！（劉智源攝）