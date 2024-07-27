反黑英雄｜黎澤恩為演好「泰仔」做兩件事　其中一件要除剩短褲？

「台灣男神」彭于晏被稱為「紀律與毅力強得可怕的人」，事關他每拍一套戲，就會學識一個新技能，例如演出《翻滾吧！阿信》時就學識體操，拍《海豚愛上貓》就考得海豚訓練師，拍《破風》時更考埋場地專業賽車手證等等。想不到，TVB也有一位演員與彭于晏擁有同樣的心態和毅力。



雖然黎澤恩冇彭于晏咁勁，但係心態一樣咁好。（劇照）

TVB劇集《反黑英雄》自播映以來收視成績都相當不錯，一眾用心演出的演員自然功不可沒。劇中陳高高被陳祖耀劫囚救回一幕引起不少網民討論，有人更大讚這個泰國人演技相當好。原來網民口中所講的「泰仔」陳高高就是樂隊Mr.的結他手黎澤恩，他更為了角色學習泰文，講得一口流利泰文。

劇中陳高高被陳祖耀劫囚救回一幕引起不少網民討論，有人更大讚這個泰國人演技相當好。（《反黑英雄》劇照）

黎澤恩在接受《香港01》訪問時說：「首先要多謝大家咁支持我個角色，有討論肯定收視先會咁好，我會畀心機回饋大家嘅支持。」他坦言飾演泰國人的難度頗高，除了講泰文外，膚色也是難題。他說：「點為之一個泰國人係好難拿捏，最後就決定講泰文同埋搽黑皮膚。喺現場，每一場都要將啲手腳搽黑佢，同埋配合個角色，個樣都要兇狠啲，畀人感覺狂放。」

黎澤恩為角色曬黑自己。（《反黑英雄》劇照）

他續說：「黑嗰度，除咗搽黑佢，我自己都有去曬太陽，但係撞正拍緊另一套劇，但係又唔能夠拍拍吓黑咗，所以就要慢慢去曬黑，啱啱去到《反黑英雄》就可以開始黑，都要控制得幾好，要喺公園度除晒衫，剩係着條短褲曬。」

黎澤恩幫自己角色「加戲」，學泰文。（《反黑英雄》劇照）

黎澤恩還透露他在飾演「泰仔」陳高高時更自行「加戲」：「本身劇本冇寫講泰文，亦都冇泰文。我覺得要說服自己係一個泰國人，而最好方法就係講泰文，觀眾亦會覺得我係泰國人。喺劇本上面見到有啲字適合講泰文，我就會mark低，然後去九龍城搵一位太太，我朋友媽咪，去教我逐粒啲字點樣讀，同埋語氣點講。」