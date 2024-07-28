王晶曾與周星馳無話不談親揭不和起因　大爆秘聞：佢眼皮係割嘅

導演王晶近日正式進軍YouTube開設頻道《王晶笑看江湖》，大談入行近50年以來的電影生涯及大爆娛樂圈秘聞等，節目首集昨日（27日）正式播出，找來女兒王子涵（Ada）作為拍檔。王晶自言外界對他與周星馳（星爺）的往事最感興趣，所以首集他就大談與星爺之間過往的點滴，除了提及二人不和的起因之外，還分享星爺的情史，更大爆對方曾整容！

導演王晶近日正式進軍YouTube開設頻道《王晶笑看江湖》。（YouTube影片截圖）

大談入行近50年以來的電影生涯及大爆娛樂圈秘聞等。（YouTube影片截圖）

王晶與星爺合作過不少經典電影，他憶述第一次與星爺見面是1989年，兩人在電影公司遇上，對方更主動向他示好：「我最記得佢走埋嚟同我講第一句就係『導演呀，有冇機會我同你合作呀？』我話『梗係有啦，你做得咁好，同埋我又係拍喜劇嘅。不過你呢排拍好多嗰啲咩《江湖最後大佬》由頭講粗口講到尾嗰啲，你就唔好拍喇，如果唔係好難㗎！做唔起㗎』。」星爺亦點頭回應。

首集他就大談與星爺之間過往的點滴。（YouTube影片截圖）

王晶憶述第一次與星爺見面是1989年。（YouTube影片截圖）

之後兩人亦在向華勝促成下合作拍攝《賭俠》，並找來劉德華與周星馳合演，但在拍攝期間竟收到劉德華「投訴」：「劉德華就走嚟同我講『喂，所有啲好笑嘅喺晒星仔度喎！咁我點呀？』我話『我盡量加啲畀你啦，加多啲你同陳法蓉嗰啲感情嘢啦』」但結果都不及周星馳搶戲，不過王晶就直言：「我唔係加畀佢㗎，係佢自己諗出嚟㗎，當時佢已經諗好多嘢畀自己，但又好好笑喎，唔通我唔要呀，一定要㗎啦！」而《賭俠》亦大獲成功，票房大收四千幾萬。

周星馳主演的《賭聖》大賣，令向華勝留意到周星馳，要求王晶開拍《賭俠》。（YouTube影片截圖）

電影《賭俠》周星祖（周星馳飾）因三叔（吳孟達飾）破戒，令他失去特異功能，夢蘿（張敏飾）親吻其臉頰恢復特異功能。（《賭俠》劇照）

陳法蓉與劉德華合拍賭俠，高冷形象讓觀眾留下深刻印象。（陳法蓉微博）

王晶與星爺不但合作無間，更私交甚篤，但直至拍攝《鹿鼎記II神龍教》時，兩人友情生變，王晶指：「以前有啲咩私事佢都會同我講，去到神龍教呢，開始有啲疏遠咗，唔知點解中間會有咗個隔膜。慢慢我會發覺係佢想做導演喇，佢唔想受人指揮，亦都唔想俾人估到佢想做乜嘢，因為我當時係好了解佢嘅，我哋成日都會坐埋傾下偈呀，甚至有啲感情嘅嘢佢都會講畀我聽。」王晶憶述當年一件事令他耿耿於懷：「有一日我哋喺新娘潭拍戲，忽然間我問佢『你喺度諗咩呀，諗咁耐』，忽然間佢話『幫你諗緊嘢呀！』」令王晶大感愕然：「點解要用呢種態度呢？冇乜必要呀，開始心度有條少少嘅痕，其實呢條痕就引致咗我哋兩個人開始有裂痕喇。」

王晶與星爺曾合作無間，私交甚篤，但其後友情生變。（YouTube影片截圖）

有隔膜。（YouTube影片截圖）

回憶當年往事。（YouTube影片截圖）

曾分享感情事。（YouTube影片截圖）

王晶憶述當年一件事令他耿耿於懷。（YouTube影片截圖）

態度不友好。（YouTube影片截圖）

有裂痕。（YouTube影片截圖）

王晶表示當年與星爺曾是無話不談的好友，更大爆周星馳的往事：「佢年輕時好窮囉屋企，佢爸爸離開咗佢屋企，得佢媽媽撫養晒佢三個細路仔，只係打一份上海舖嘅櫃面養佢哋，生活過得幾唔好。而好好笑嘅就係佢話點樣識穿佢爸爸出軌呢，就係佢同邊個去偷偷地入咗間戲院度睇戲，就見到佢爸爸同一個女人喺前面睇緊戲，咁佢返去就講畀阿媽聽，結果就冇咗個爸爸喇！」

大爆周星馳的往事。（YouTube影片截圖）

揭發爸爸出軌。（YouTube影片截圖）

王晶又大爆星爺的感情事：「當時佢都同羅慧娟好好㗎啦，我話『你而家個女朋友係邊個』，佢話『咁梗係阿娟啦』。」王晶更大爆星爺曾整容：「其實佢眼皮係割嘅，佢亦都講過佢割雙眼皮時有另外一個女朋友啦，嗰時佢匿埋喺佢女朋友新界嘅屋企幾個禮拜，佢女朋友就日日買飯盒畀佢食，呢個係真嘅。」王晶笑言自己當年亦爆過不少秘密給對方知，可見兩人感情深厚。

周星馳與羅慧娟因拍攝《蓋世豪俠》而擦出愛火。（《蓋世豪俠》劇照）

王晶又大爆星爺的感情事。（YouTube影片截圖）

王晶更大爆星爺曾割眼皮。（YouTube影片截圖）

大爆秘聞！（YouTube影片截圖）

王晶更大談周星馳初見朱茵時的情景：「我都睇住佢同陳嘉上當時一見到朱茵就對眼都跌咗出嚟咁滯，睇住嘅，睇住佢郁手嘅！」王晶指雖然星爺未有對朱茵開口表達愛慕之情，但他就笑言：「我哋唔使去問㗎，你睇佢個樣就睇到㗎喇！」王晶又指星爺曾分享更私密的事，但就不便在節目中分享。最後王晶透露與星爺自1992年起關係不如以往：「我哋係由好close嘅朋友開始變咗冇咁close喇，疏遠咗。」

王晶更大談周星馳初見朱茵時的情景。（YouTube影片截圖）

對眼都跌咗出嚟咁滯！（YouTube影片截圖）

朱茵95年時在《仙履奇緣》中飾演的紫霞仙子早已成為經典。（《西遊記大結局之仙履奇緣》截圖）

回憶當年情景。（YouTube影片截圖）

睇住佢郁手！（YouTube影片截圖）

最後王晶透露與星爺自1992年起關係不如以往。（YouTube影片截圖）