江旻憓奧運奪金｜隊友連翊希隔空互動超有愛　揭奪金後想食呢樣嘢

江旻憓今日（28日）凌晨在重劍決賽中一度落後，最後逆轉勝，成功為香港爭奪巴黎奧運金牌。身處巴黎的無綫奧運採訪隊派出何振然率先訪問江旻憓，訪問過程獲網民大讚專業。此外，身為Vivian隊友兼為無綫

專業評述的連翊希（Coco），在錄影廠直擊Vivian奪冠後心情大為興奮兼感動，一度為隊友開心至眼紅紅的她，亦有與江旻憓隔空連線。

江旻憓今日（28日）凌晨在重劍決賽中一度落後，最後逆轉勝，成功為香港爭奪巴黎奧運金牌。（資料圖片）

恭喜江旻憓！（資料圖片）

身為Vivian隊友兼為無綫專業評述的連翊希（Coco），在錄影廠直擊Vivian奪冠後心情大為興奮兼感動，一度為隊友開心至眼紅紅的她，在直播時非常感動。在頒獎禮後，Coco即時與Vivian隔空連線，再度感動到眼濕濕的Coco問Vivian有否Enjoy比賽， Vivian竟Sweet爆向Coco笑言：「場地係你鍾意嘅紫色，好靚呀！」之後Coco問回到選手村第一件事會做甚麼？Vivian可愛地說：「我要食士多啤梨！」氹得Coco笑逐顏開，錄影廠其他主持則同聲讚Coco了解VIvian：「估中晒！」 Vivian則說：「好多謝你送畀我嘅士多啤梨花同埋祝福。」Vivian說罷對着鏡頭狂派飛吻，Coco則以心心手勢回敬，畫面十分有愛。

無綫專業評述連翊希直擊隊友江旻憓奪冠時感動得眼濕濕。

在江旻憓奪金後第一時間接受TVB訪問，期間她感動落淚：「今次終於冇做得唔好喇！」

江旻憓與連翊希的隔空互動好有愛，江旻憓笑言想食士多啤梨。

游泳比賽方面，TVB奧運特派專員兼有「飛魚王子」之稱的方力申（小方）成功邀請了四位參加4 X 100米自由泳接力的港隊運動員歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅及簡綽桐進行訪問，四人異口同聲表示現場氣氛相當好，小方又爆料指已是第五度參加奧運的歐鎧淳，原來有個封號叫「五朝元老」，對此淳淳靦腆謂：「多謝大家畀咗個咁嘅稱號我。」對於小方連日來線上線下（鏡頭前及自己社交網）均努力為大家貼身直擊巴黎奧運最新消息，網民大表讚許，並留言讚小方表現好：「方力申做主持越來越有自信，自然流暢同到題！」

方力申成功採訪四位參加4 X 100米自由泳接力的港隊運動員歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅及簡綽桐。

此外，在奧運開幕禮前夕，「奧運之星」之一的鄭衍峰踢爆身處巴黎直擊的黃翠如一度爆喊，翠如BB當時並未有正面回應，只是尷尬傻笑。昨日（27日）無綫娛樂新聞台播出翠如BB爆喊真相，原來她和小方在開幕禮時身處的直播台位於相當高的位置，而且要攀爬上去絕非易事。本身有畏高的翠如BB，望着高聳鐵架一臉擔心的同時，眼淚更是一個勁兒不停落下，小方見狀即以溫柔語氣為翠如打氣謂：「你淨係望住都冇用架嘛，試吓吖」，成功令一直淚流不停的翠如BB笑了一下，小方見狀再接著說：「我知你驚呀！」十分有同理心。

「奧運之星」之一的鄭衍峰踢爆身處巴黎直擊的黃翠如一度爆喊。

黃翠如爆喊真相原來與畏高有關。

方力申一句氹掂翠如盡顯暖男體貼面。

喊完一輪，翠如BB終下定決心爬上高台，臨出發前哽咽着以可憐的聲音叮囑小方謂：「有咩救我喎。」小方聞言暖男上身謂：「冇事㗎，我喺你後面，一層一層咁慢慢上去，我幫你孭住（啲嘢），你仲滴緊眼淚呀，冇嘢㗎！」幾經轉折，翠如最後終成功收拾心情完成使命。對於翠如專業地堅持克服自身恐懼，為觀眾以最佳位置直擊奧運開幕盛況， 網民大表諒解及同情，洗版式留言為翠如加油，並大讚小方相當有風度：「小方好有愛！」