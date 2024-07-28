巴黎奧運｜ViuTV饒家輝採訪被指似審犯不顧運動員感受 網民嗌換人

巴黎奧運中，各電視台都有派員去現場直擊及採訪運動員，而ViuTV記者饒家輝就被網民投訴採訪極無禮貌，不顧運動員感受，似質問多過訪問，要求換人！



饒家輝代表ViuTV去巴黎採訪運動員。（NowSports）

先是採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉，對方落敗後，饒家輝問：「完成第一場奧運比賽覺得點？」王嘉莉一臉難過表示不滿意自己表現，他再追問：「唔滿意喺邊度呀？」王嘉莉回答：「輸嗰下其實係比賽前係咁研究，諗點樣防守得好啲，但最後都係做唔到……」他之後又問：「你賽前都講過想同佢鬥立技，但比對手拖到用寢技，最主要關鍵係咩呢？你做漏咗咩呢有一刻？」、「跟咗蒙古教練一段時間，你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」網民都認為饒家輝語氣差，因為去到奧運參賽已經好叻，今次雖敗猶榮，但記者就冇顧及選手落敗的感受。

港隊柔道女將王嘉莉64強止步，直言不滿意表現，饒家輝追問：「唔滿意喺邊度呀？」、「你做漏咗咩呢？」等。（ViuTV）

王嘉莉神情失望難過，但記者再問：「你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」網民認為饒家輝態度差，未有照顧王嘉莉落敗的感受。（ViuTV）

網民在ViuTV的片段留言：「啲運動員真係好慘，輸咗比賽都已經心情唔好㗎啦，仲要應付埋啲記者嘅白痴問題。」、「Viutv絕對要換咗訪問條友，審犯咁，係咁問人邊度出問題，上屆已經覺得佢好差。」、「Viu要正視一下記者嘅質素，要清楚了解自己應該和唔應該做/講嘅嘢。聽完佢講嘢都好唔舒服。粗俗講句，佢憑咩同奧運選手咁講嘢呢？」、「呢啲叫質問，唔係訪問」、「咩料，同公開羞辱差唔多」也有人建議：「佢好想Show到自己好有認識好識問問題好尖銳，但忘記咗尊重同鼓勵運動員係更重要，特別係輸嘅情況下，其實佢問完答完又點？觀眾有得著？冇就不如關心吓運動員畀啲鼓勵人。」

網民留言表達對ViuTV記者饒家輝的不滿。（ViuTV）

網民留言表達對ViuTV記者饒家輝的不滿。（ViuTV）

而另一條片，饒家輝訪問乒乓球代表黃鎮廷杜凱琹，二人成功晉級乒乓球混雙8強，饒家輝問：「頭兩局分差唔係贏得好大，但係都叫攞咗兩個得分，不過後尾爭啲畀人壓迫返上嚟，嗰度發生咗啲咩事？」黃鎮廷解釋自己上場前有壓力，幸好在場上調整能力也可以，不過中段確實有困難，但最終仍能及時解決。

饒家輝在另一段訪問中，訪問成功晉級乒乓球混雙8強的黃鎮廷、杜凱琹。（ViuTV）

之後饒家輝又問：「及後落後2比7，你可以壓制到對手，亦都曾經6比7嘅時候有個暫停，劉國棟都有同你溝通，嗰度發生咩事可以連追9分？」、「啱啱出咗賽果喇，你哋下場對手係西班牙組合，點睇？」語氣都比較倔，網民就開Post要求：「集體投訴Viu記者饒家輝」，指他連訪問勝出運動員都好似教練般檢討對方表現，其他人留言：「好似老細對下屬咁」、「睇Live都打咗個突」、「語氣係嚴厲咁問，勁冇禮貌」

饒家輝兩次問：「發生咗咩事？」網民認為他語氣差，似上司質問下屬。（ViuTV）

饒家輝是香港體育評述員，早年曾在無綫電視和亞視效力，後來加入nowTV至今。他做主持的其中一件經典事跡，是2007年訪問南華中場李海強時，遭對方突襲用香檳狂噴，他說：「李海強！你好嘢！我真係估唔到你會咁！你好嘢！」而四年後，饒家輝終於成功用香檳回噴對方。