江旻憓奧運奪金｜有關劍擊女神不可不知9件事　男友唔使高過自己

巴黎奧運2024，香港重劍代表隊江旻憓奪得首面金牌！江旻憓在個人重劍連贏5場成功奪金，成為奧運金牌劍后，真是可喜可賀！這位「劍擊女神」江旻憓向來實力相當穩定，曾於多個世界性比賽名列前茅。江旻憓除了在運動方面有天賦有實力，原來她也是個學霸兼素食者。想知道更多關於奧運金牌江旻憓的小知識？



江旻憓成為香港史上第三位奪得奧運金牌的運動員。（袁志浩攝）

江旻憓細個都好可愛。（網上圖片）

1. 擊劍圓滿了我的人生

江旻憓小時候開始就學習芭蕾舞和跆拳道，11歲開始接觸劍擊，後來一嘗劍擊愛上了這門運動。她曾於訪問中表示，劍擊有跆拳的速，也芭蕾舞的優雅，並說「擊劍圓滿了我的人生」，後來就決定要打一世的劍。

巴黎奧運：江旻憓在女子重劍32強擊敗對手。（袁志浩攝）

2. 有天賦條件

運動需要後生努力，某程度上也需要天賦條件。江旻憓身高178cm，左撇子再加上手長腳長，造就了她在劍擊上的先天優勢。13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍，14歲就在亞洲青少年擊劍錦標賽女子銳劍項目奪金，2014年仁川亞運會贏得女子銳劍團體賽銅牌，2016年奧運創香港劍壇最佳成績。

江旻憓與教練Tavi。（袁志浩攝）

3. 性格開朗奔放

江旻憓的教練曾表示她的性格開朗奔放，所以在戰術運用上也較大膽，同時江旻憓也有出色的距離感和節奏感。或者，這就是今次江旻憓落後1:7後，仍然可以大逆轉的主因？

江旻憓在運動方面十分出色，其實她亦是名學霸。（資料圖片）

4. 學霸曾入讀史丹福大學

江旻憓在運動方面十分出色，其實她亦是名學霸。她曾於史丹福大學修讀國際關係，之後分別在中國人民大學和香港中文大學天讀法律學位。江旻憓曾表示非常重視學業，即使要犧牲休息時間，也要完成功課。某程度上，這也體現了她的堅持、不怕困難的精神。

圖為2024年7月27日，法國巴黎，香港劍手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。（Reuters）

5. 全素食者

江旻憓被稱為人美心善是有原因的，除了關心動物權益議題，她也是一名全素食者。她曾表示，希望在聯合國工作，幫忙改善全球暖化等環境問題。

江旻憓。（資料圖片／龔嘉盛攝）

江旻憓也被稱為「微笑劍后」，同時也有「劍擊界林志玲」的稱號。

江旻憓奪金後，不少舊日的訪問片也被翻出。（截圖）

6. 心地善良、堅毅

江旻憓奪金後，不少舊日的訪問片也被翻出。當中江旻憓在2017年，2019年受傷做完手術後，就曾撐着拐杖一邊落淚，寄語港人不要放棄。「我每次受傷之後，都會更加強，學到更加多嘅嘢，同埋你會變咗個更加好嘅人，我真係相信香港人一定做得到，一定可以克服得到，就好似我呢個咁傻嘅膝頭哥一樣，一樣好快好返。」

張家朗。（FIE圖片）

江旻憓今日（28日）凌晨在重劍決賽中一度落後，最後逆轉勝，成功為香港爭奪巴黎奧運金牌。（資料圖片）

7. 曾與張家朗傳緋聞

江旻憓曾與「劍神」張家朗傳緋聞。早前張家朗在完成賽前後受訪，當提到江旻憓突然變得怕醜，網民當時提議讓江旻憓加入直播，張家朗更怕醜表示拒絕，後來令網民紛紛推測他們正在拍拖。不過，後來張家朗已澄清有關緋聞。「很多人問我和Vivian，我也想講其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過係我比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就…完全冇任何意思，係我個人本身咁樣啫。」

江旻憓係咪好girlfriendable呢？（資料圖片）

8. 擇偶條件

那麼江旻憓有什麼擇偶條件？原來她不介意將來男朋友矮過自己。2019年訪問入面，江旻憓咁講：「搵到先算啦，哈哈。希望係心地善良，有幽默感同埋鍾意做運動。（你身高咁高，使唔使高過你？）唔使，唔使，唔緊要啦。」靚女運動員重奪世界重劍第一 江旻憓臉紅紅公開擇偶條件