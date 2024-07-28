周殷廷同吳海昕出席環保主題活動　喺屋企搵咗呢啲嘢參加換物會

周殷廷（YT）及吳海昕（Sofiee）昨日（27日）應邀出席一個商場活動，而活動主題是有關環保，他們參觀未來館及出席「Loop to Last 循環換物會」，與現場參加者交換禮物， 並分享自己對翻新及回收舊物品的看法。

周殷廷（YT）及吳海昕（Sofiee）昨日（27日）應邀出席一個商場活動。(公關提供)

周殷廷表示:「領展可持續未來館推出全新循環經濟主題，推廣可持續消費，與我的理念一致。我希望大家在購物前能夠仔細想想，在減少（Reduce）、重用（Reuse）和回收（Recycle）的3R原則之下，將可持續消費理念融入日常生活之中，提升環保意識。」

周殷廷希望提升環保意識。(公關提供)

一向奉行簡約生活的吳海昕則說:「我本身對環保的概念仍然停留在 3R 原則，但參觀了未來館之後才 發現已演進至 7R （減少、再利用、回收、重新思考、維修、翻新和資源再生）。最讓我印象深刻的是在『永續時尚攻略』專區中，展示了一件以環保物料製成的豹紋嬰兒服裝。而『生物資源觀察室』也讓我知道原來微生物都能夠幫助環保，有共生的概念。我希望有更多人認識未來館，帶同大小朋友來參觀。」

吳海昕一向奉行簡約生活。(公關提供)

在活動中，周殷廷和吳海昕與約 30 位參與換物的朋友，都帶來了自己不再需要但品質依然良好及乾淨的家居好物，在換物會環節中，讓嘉賓及參加者一起揀選心儀物品。周殷廷從家中挑選了一對閑置襪子來到會場，他說:「這對襪子我買了好幾對，因為質量很好，所以很耐穿。我覺得買一些質量好又耐用的物品也是實踐可持續消費理念的好方法。」

周殷廷從家中挑選了一對閑置襪子來到會場。(公關提供)

吳海昕則帶來了一個旅行折疊電熱水壺。「這個折疊電熱水壺最適合外遊時煮食使用。現在我將它帶來換物會，希望抽中的新主人能夠好好善用這物品。」在換物完成後，周殷廷及吳海昕向在場觀眾介紹未來館不同展區，及討論如何在日常生活中實踐循環經濟，包括可持續時尚、包裝、海洋垃圾的處理、電子廢物回收、轉廢為能及自然為本的解決方案等。兩位嘉賓更在最後的問答環節中，親手將在社交媒體上展示的自製小禮物送給勝出者。

吳海昕則帶來了一個旅行折疊電熱水壺。(公關提供)

周殷廷和吳海昕表示很高興能參與可循環換物會，也各自換了一份很有心思的禮物。他們希望今次活動可以讓大家反思日常生活中的消費模式，自己用不着的物品不要馬上丟棄，可嘗試運用創意改造或回收，給予它第二生命，這在別人眼中也可以是寶物。