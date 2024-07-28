巴黎奧運｜江旻憓奪金第一時間同李麗珊連線　接受劍擊戰友嘅祝賀

巴黎奧運進行得如火如荼！被形容為擁有最多星級奧運主持的Hoytv，繼續發揮奧運精神，將第一手，最獨家的資訊帶給香港的市民。

HOY TV 擁有最多星級奧運主持。(公關提供)

其中香港重劍運動員江旻憓於香港時間今日（28日）凌晨勇奪劍擊女子重劍個人金牌，HOY TV 更第一時間和江旻憓（Vivian）連線，與一眾主持兼香港奧運第一金李麗珊（珊珊）、劍擊運動員戰友張小倫及朱嘉望對話，接受好友嘅祝賀，真正做到傳承，為香港及隊友加油的精神。

江旻憓贏金牌。（HOYTV截圖）

隨後珊珊接受訪問時，亦再次分享對Vivian奪金的感受：「因為我而家做咗人哋父母，所以睇嘅嘢唔同咗，我記得Vivian曾經三次拒絕媽咪，令媽咪失望嘅，首先係佢細個時，媽咪想佢學芭蕾舞，但係佢拒絕咗，因為佢想學劍擊；第二次係當佢畢業嘅時候，媽咪話想去搵一份正常嘅工作，但係佢話佢想做全職運動員；第三次就係佢17年同19年斷咗十字韌帶，媽咪覺得好心痛，勸佢退役，但Vivian唔肯，希望繼續喺劍擊途上闖，呢份堅持實在值得我哋去表揚，當然亦都要表揚下Vivian嘅媽咪，因為其實佢好心痛囡囡，但仍然放手畀佢繼續去堅持夢想，以父母角度嚟講真係好難得! Vivian 你之後一定要抱下媽咪，錫錫媽咪！」

隨後珊珊接受訪問時，亦再次分享對Vivian奪金的感受。(公關提供)

另外經過兩日嘅奧運直播，各大平台及網民亦力讚HOY TV無論直播廠或者所有評述及星級主持都非常專業！當中珊珊的專業專業評述及言論，更受到網民熱烈追捧！

各大平台及網民亦力讚HOY TV無論直播廠或者所有評述及星級主持都非常專業！(公關提供)

網民更大讚：「好專業，廠又靚，隔離d台無得比～珊珊非常專業，功課做足晒又大體，連佢最初做主持時最弱嗰範搞氣氛，而家都拿捏得好好，莊重幽默並重，仲搶過德能👍🏻唔駛諗，今屆一定睇HOYTV！」、「HOY TV多謝你我哋同你一樣 一齊唱港隊一切觀看」

網民更大讚HOYTV專業。(公關提供)

網民更大讚HOYTV專業。(公關提供)

正當整個錄影廠陷入歌頌江旻憓之際一把溫文冷靜的聲音亮起內容大致係咁「江旻憓奪金也好 剛剛無緣入決賽的石偉雄也好，不論輸贏，佢哋以意志努力克服傷患同困難都值得大家敬重支持，無忘鎂光燈外的選手，始終如一的世一，還是妳。我們的李麗珊，的確在香港做運動員付出是特別不同，能夠出席在奧運的大舞台，都已經很利害！#我們偉大的運動員」

唔少市民都睇HOY TV。(公關提供)

唔少市民都睇HOY TV。(公關提供)