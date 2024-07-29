歌手2024丨甄妮鬧爆那英奪冠造馬：自己聽聽你唱的如何好意思贏嗎

內地歌唱節目《歌手2024》日前已圓滿落幕，但爭議仍未平息，入行37年的內地歌后那英，擊敗兩位北美女歌手拿下冠軍，跌破眾人眼鏡，更遭不少網友質疑節目黑箱。樂壇風紀甄妮亦發文炮轟：「那英⋯⋯自己聽聽你唱的如何，好意思贏嗎！」



甄妮評龍婷丘亞葵車廂激吻 笑稱：千祈唔好同我Hello Kiss

《歌手2024》決賽，那英演唱林俊傑歌曲《裹着心的光》。（影片截圖）

那英得知勇奪第一名後開心不已。（微博圖片）

那英奪得歌王 。（微博圖片）

那英開心到喊。（微博圖片）

那英奪冠擊敗美國女歌手香緹摩爾（Chante Moore），以及摩洛哥裔加拿大歌手凡席亞（Faouzia），網友批評冠軍早被內定，甄妮發文表示三個月前她就已預告內定：「2024歌手真的被我講中，給錢叫老外來被耍猴戲🐒😂被玩弄，那英⋯⋯自己聽聽你唱的如何😨好意思贏嗎！唉！陳腔沒改變，3個月前我就在Fb𥚃說，內定那英第一🤣🤣🤣2024歌手真的被我講中，給錢叫老外來被耍猴子。」

那英開心落淚。（微博圖片）

網民留言。（《歌手2024》微博圖片﹑微博圖片）

甄妮對現今娛樂圈相當留意。

甄妮連續幾日在FB發炮：「那英得冠感言：不怕被人駡！我己守住國門啦！怎麼似曾相識，不就是咸太嗎！你們說那一個比較「勇」太好笑了。」又承認自己不足：「我承認唱不了年輕人的新腔！但年輕人又唱不了我的老調！現在是新腔的時代！等老調再流行時，我再來！🤣🤣🤣人要有自知之明唷！」甄妮在留言區更批評：「冠軍那小姐，就坐享春秋大夢，以為又紅了。」翻查紀錄，當年李玟生前在節目上受到屈辱，甄妮當時已發聲為她討回公告，當時更嘲諷那英：「不知道是不是這個那英，真是祖上有德，姐妹倆挺能混的」。

甄妮連環炮轟內地歌唱節目《歌手2024》及那英。（甄妮FACEBOOK）

甄妮連環炮轟內地歌唱節目《歌手2024》及那英。（甄妮FACEBOOK）

甄妮連環炮轟內地歌唱節目《歌手2024》及那英。（甄妮FACEBOOK）

甄妮連環炮轟內地歌唱節目《歌手2024》及那英。（甄妮FACEBOOK）