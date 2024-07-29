鄭秀文演唱會尾場三度Encore　嘉賓Jeffrey兩度上台又唱又跳

天后鄭秀文（Sammi）13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），昨晚28/7在紅館圓滿結束，何超儀和老公陳子聰，甘比與兩位女兒、蔡一智與太太、李幸倪GinLee、劉沛蘅Hillary等捧場。

尾場表演嘉賓魏浚笙（Jeffrey），Sammi介紹他出場時大讚高大靚仔，全場女士都會心心眼，果然Jeffrey出場，全場歡呼。Sammi穿上Windowsen 高訂長裙配Bvlgari 珠寶與Jeffrey合唱《不要驚動愛情》。唱畢，Jeffrey說：「多謝Sammi姐姐帶我嚟呢個舞台。」Sammi笑說：「好彩係姐姐唔係姨姨。大家都知道我鍾意同新歌手和音樂人合作，去年我邀請與Jeffrey合唱《致我們的夢想》。」Jeffrey說：「當時我一首歌都未開始唱，仲以為收錯邀請。」Sammi得戚地說：「我幾叻，睇到你幾唱得又靚仔，點可能唔做歌手？好開心你依家有咁好成績。」

尾場表演嘉賓魏浚笙。

Sammi離場前，Jeffrey送上一個裝滿豬肉乾、豬肉鬆等零食的大旅行箱，希望她完成演唱會後去享受一個開心的旅程。Sammi大讚：「識做，果然有前途！」全場大笑。Jeffrey獨唱《失約巴黎》後，隔了幾首歌換衫再出場與Sammi跳唱他們的合唱歌《致我們的夢想》，全場驚喜，現場氣氛推上高峰。

電影主題曲環節後，Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》，安仔離場前向Sammi給兩隻手指公讚好，Sammi微笑握拳手放胸前點頭回應，勝過千言萬語。之後Sammi獨唱《交換溫柔》，全場燈海大合唱，她感動得淚流滿面，停頓了一會，好好欣賞，接受大家的愛。

鄭秀文好投入。

Encore環節，Sammi穿上設計師特別為她製作的「薯片」大衣，以及Vetements 小背心、Tomas Chan 牛仔裙褲和Bvlgari 珠寶，與舞者又唱又跳《熱愛島》。雖然這次演唱會不設握手環節，但她帶著玩具手跟觀眾「握手」，非常有趣。她連續唱《如果我們不再見》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》後跟觀眾揮手道別。

全場觀眾不肯散場，大嗌Encore和Sammi，她穿上Tomas Chan 蘇蘇短外套再度出場唱《捨不得你》後鞠躬離場。但觀眾仍不肯散場，繼續吶喊，Sammi只好再三出場，分別唱出同曲異詞的《唯獨你是不可取替》和《衝動點唱》後，笑說：「我收工啦！拜拜！」演唱會正式結束。之後Sammi再到紅館門外為Fans簽名和道謝，場面墟冚，非常熱鬧。