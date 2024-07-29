潘明璇疑似已經加入劇組拍劇　仲同佢最鍾意嘅男藝人一齊拍？

潘明璇（Michelle）去年參加《2023年香港小姐競選》，雖然她10強止步，但她入行一直都多方面發展。潘明璇早前亦當起模特兒為泳衣品牌行Catwalk，一副好Body立即成為焦點，玲瓏浮凸的身材一覽無違。該屆香港小姐中，除了郭珮文是「最強Body」外，潘明璇就是另一位擁有火辣身材的佳麗，她也經常在社交平台大曬性感照。

潘明璇（Michelle）行泳衣騷。

潘明璇（Michelle）身材好好。（IG@michelle.poa）

潘明璇。（IG@michelle.poa）

昨日（28日）潘明璇在社交平台分享了一張照片再度令人驚訝，今次令人驚訝的點不是她大曬身材，而是她上載了一張疑似正在拍劇的照片，相中可以見到有人正背向她看回放。而相中人是TVB上位小生丁子朗，按照服飾看上去應該就是5月開鏡的《香港探秘地圖》，難道潘明璇已經加入劇組，開始拍攝的工作。

潘明璇加入劇組？(ig@michelle.poa)

按照服飾看上去應該就是5月開鏡的《香港探秘地圖》。（葉志明 攝)

其實潘明璇會放出丁子朗的照片亦不是沒原因的，她早前途經鬧市時，被YouTube頻道截停做街訪。當時她就透露了揀偶條件及喜歡那一位男藝人，潘明璇的回答是丁子朗：「不過佢唔係拍戲，係唱歌㗎。」主持亦有問她喜歡丁子朗哪一點，當時她亦有回答。再看前一點的時間，在去年10月底TVB舉辦節目巡禮時，潘明璇在丁子朗做完訪問後，第一時間衝上去與他合照，就像小粉絲一樣，相信她今次能與丁子朗合作，應該會十分興奮。

去年10月底TVB舉辦節目巡禮時，潘明璇在丁子朗做完訪問後，第一時間衝上去與他合照。(胡凱欣 攝)

當時嘅佢哋應該不太熟，所以連合照都企得好開。(胡凱欣 攝)