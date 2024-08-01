四海重明劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《四海重明》陸劇又名(四海顏歌)，改編自衣帶雪的小說《我有三個龍傲天竹馬》。有方羌羌作為編劇，溫德光為執導，由景甜、張凌赫、官鴻、昌隆領銜主演的一套以古裝仙俠為題材的電視劇。男主角張凌赫今年出演過熱播劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《度華年》，今次搭擋景甜再出演古裝劇！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

四海重明官微@Weibo

《四海重明》｜劇情大綱

南顏（景甜 飾）是一位性情坦率、熱愛醫術的奇怪醫者，熱衷於探索醫藥的秘方，為了尋求治療母親的方法，她不得不踏上仙途。過程中，她巧遇了隱瞞身份的帝君嵇煬（張淩赫 飾），他外表孤高冷漠，為人超凡脫俗，是一位與凡塵俗事保持距離的仙界至尊，他被師父挖心後扔入一條危險的河裡，僥倖生存，遇上想為母親醫病的南顏，兩人最初是死對頭，互相欺詐嫌棄，但二人卻埋下了締結姻緣的「靈犀印」，從此關係變得糾纏不清。在一起追查南顏母親患病的過程中，他們捲入了仙界的陰謀中，他們與殷琊 (官鴻 飾)、穆戰霆 (昌隆 飾)調查陰謀埋藏的真相，揭開了修真界第一人，即是嵇煬師父的陰謀。重重經歷後，南顏和嵇煬十分深愛對方，嵇煬甚至為了救南顏而落黃泉獄，為了生存而受十萬陰魂奪舍的痛苦，成為了黃泉獄主，從此踏上道魔雙修之路。

《四海重明》播出時間｜最新追劇日曆

《四海重明》一共有36集，由愛奇藝、芒果TV播放，會員由今日開始每日18:00更新2集，非會員每日更新一集。

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《四海重明》｜演員人物關係圖

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《四海重明》｜演員

景甜 飾 南顏

性情坦率、熱愛醫術，想救自己的母親

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張凌赫 飾 嵇煬

隱藏真實身份，內心有復仇大計

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官鴻 飾 殷琊

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昌隆 飾 穆戰霆