私藏浪漫劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《私藏浪漫》陸劇又名(辦公室隱婚)，改編自同名網絡小説。有辛曉陽、郝茹、孫夢潔作為編劇，金雄豪為執導，由張佳寧、魏哲鳴、王真兒領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。女主角張佳寧目前有出演多部劇集，包括長壽劇《歡樂頌》，該劇拍擋藉《狐妖小紅娘月紅篇》再度爆紅的年輕演員魏哲鳴，飾演「在外同事、在家愛人」的反差身份，網友對選角和人設都大感期待！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧私藏浪漫@Weibo

《私藏浪漫》｜劇情大綱

塗筱檸 (張佳寧 飾) 作為代瑞銀行編外的資深經理，在華遠大廈裡的一層大廳迎接客人。正值她職業生涯的關鍵時期，內心既對未來充滿期待，又不免有些擔憂。而在大廈的另一邊，紀昱恒 (魏哲鳴 飾) 在高層辦公室內以出色的能力和努力迅速崛起，在業界中成為備受矚目的少年才俊。雖然他形象能幹強悍，但他內心的柔情其實懷念著過去又嚮往未來。恰巧地，塗筱檸和紀昱恒是高中同學，再次相遇，二人都被父母催婚，有著盡快結婚的需求，從此拉近了兩個活在不同世界的人。對塗筱檸而言，紀昱恒不但擁有輝煌的事業成就，而且為人成熟穩重、溫柔體貼，遠超她對理想對象的所有要求。而對於紀昱恒，塗筱檸是高中時他眼中最特別的人，是年少時最刻骨銘心的回憶，這次的重逢決定了要與她共度餘生。

就在二人下定決心打算結婚時，命運卻剎了一個措手不及，一張調職令使紀昱恒意外地成為了塗筱檸的直屬上司，他們的關係瞬間變得微妙複雜。在辦公室內，他們是專業的上司下屬，肩負著工作上的壓力與挑戰；在家中，他們就是彼此最信任的伴侶，分享生活的點點滴滴。這種雙重身分的轉換，迫使他們要更加細心謹慎地經營這段關係，二人在工作和婚姻生活上的反差使劇情充滿趣味！

《私藏浪漫》播出時間｜最新追劇日曆

《私藏浪漫》一共有32集，2024年7月31日20:00起由湖南衛視、芒果TV播放，會員首更3集，每週一至週三更新2集，週四至週日更新1集，而非會員就每週一至四更新2集，週五、六更新1集。SVIP每日搶先看1集。

电视剧私藏浪漫@Weibo

《私藏浪漫》｜演員人物關係圖

《私藏浪漫》｜演員

張佳寧 飾 塗筱檸

銀行的資深經理，負責接待客人，被父母催婚，後來紀昱恒做了直屬上司和戀人

电视剧私藏浪漫@Weibo

魏哲鳴 飾 紀昱恒

年青有為，工作於高層辦公室，重逢塗筱檸打算結婚，竟然做了上司