宇宙人TIZZY BAC麋先生一連3場香港騷接棒獻唱　狂曬廣東話冧樂迷

台灣樂團宇宙人、TIZZY BAC及麋先生一同來港接捧演出，打造一連三晚的音樂盛會《Beginning LIVE in Hong Kong》，為香港樂迷送上最強音浪，齊齊嗌爆麥花臣！

宇宙人香港開唱全場嗨翻。（相信音樂提供）

宇宙人時隔一年再次與香港樂迷見面。（相信音樂提供）

宇宙人小玉特別選唱Gareth T的粵語歌《國際孤獨等級》獻給香港歌迷。（相信音樂提供）

7月25日首場，由台灣第34屆金曲獎最佳樂團宇宙人打頭陣，以主題〈a：回到未來〉慶祝成軍20周年，甫開場即送上節拍感強勁的《自己來》，氣氛秒速急升，宇宙人先以廣東話與樂迷打招呼：「Hello，香港！」然後宇宙人獻唱《陪我玩》，與全場互動大合唱，台上台下齊齊跳，整個場館再度熱情升温。接連再唱出《藍色的你》及《我還繞著你在旋轉》，宇宙人又說道：「宇宙人的20周年是這次的主題，我們先在小巨蛋到東京然後就來了。宇宙人的20周年有你們在，希望宇宙人未來的20年也有你們在。我們來香港10幾年了，第一次是在小小的一個Live House，原以為我們的飛機這次可能有不可抗力的因素（颱風）沒法來，最後我們還是到了，真好。」

宇宙人感性表示成軍20年，期待樂迷可以一直陪伴自己。（相信音樂提供）

宇宙人飆琴迅速點燃全場歌迷氣氛。（相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人以主題〈a：回到未來〉慶祝成軍20周年。（相信音樂提供）

他們更為香港樂迷送上驚喜，選唱Gareth T的《國際孤獨等級》，而安歌部份，他們唱出《如果我們還在一起》，樂迷以手機燈營造燈海效果，場面感動。接着又鬼馬地用廣東話說：「師傅愛你！」逗得全場大笑，最後，宇宙人向全場樂迷鞠躬及大合照，首場於一片溫馨的氣氛下圓滿結束。

Tizzy Bac時隔11年帶著〈從地心竄出〉巡演最終場再臨香港。（相信音樂提供）

Tizzy Bac演出多首經典歌曲。（相信音樂提供）

來到26日的TIZZY BAC（鐵之貝克）專場，相隔十一載重臨香港，自言是「牢騷系」樂團的他們，透過音樂與樂迷交流，一口氣獻唱《淺色的那條》、《田納西恰恰》、《想要得不到》、《不曾有過就不曾弄丟》，TIZZY BAC坦言專場真的隔了很久：「我們休團的時候，經歷了人生的悲歡離合，對於人生有了新的體驗，那時候休團、復出、成員離開，愛這件事情，再給了我們新的定義。」

Tizzy Bac演唱〈從地心竄出〉時搖擺舞動嗨爆全場掀起高潮。（相信音樂提供）

Tizzy Bac與香港股東們合影。（相信音樂提供）

今年是TIZZY BAC成軍25周年，香港站作為巡迴演唱的尾站，他們笑謂都變了老團：「唱着唱着就過了25年，都唱超過100首歌，我們為你們唱出很多喜怒哀樂，如果你喜歡，就要好好珍惜你的喜怒哀樂，那些歌就是你那個時候的喜怒哀樂，即使它有破洞有缺陷，但它就是你的，別人也拿不走。」感動全場樂迷。

金曲樂團麋先生首次在香港舉辦演唱會。（相信音樂提供）

首次到香港開唱意義非凡，麋先生特地邀請宇宙人小玉擔任嘉賓合唱。（相信音樂提供）

麋先生首次到香港開唱感受香港歌迷熱情很開心。（相信音樂提供）

而壓軸於27日開騷的，則是首次在香港舉辦專場的麋先生，過去曾奪台灣金曲獎最佳樂團獎的他們，一直以詩意與迷幻的張狂風格俘虜樂迷的心。他們以廣東話跟樂迷打招呼：「Hello，大家好，我們是麋先生，這是我們第一次來香港，我鍾意你。」台下即起哄歡呼，他們續說：「香港真的很多好吃的，我們來了三天，吃叉燒飯還未食膩，大家可以多推薦給我們。剛剛都High嗎？香港的朋友真的非常熱情，謝謝你們。」然後，他們唱出超浪漫情歌《獻給所有浪漫偉大的愛情》。

麋先生帶著〈都是浪漫害的〉巡迴演唱會最終場與香港樂迷碰面。（相信音樂提供）

麋先生與宇宙人小玉驚喜獻唱2首歌曲嗨翻香港。（相信音樂提供）

來到演唱會尾聲，麋先生與全場樂迷大合照：「很感謝你們，接下來要送上歌單上最後一首歌，應該是很多人認識麋先生的第一首歌《嗜愛動物》。」台下的樂迷紛紛舉起手機燈，隨着音樂擺動並齊齊大合唱。安歌部份，麋先生五子再度登場獻唱《馬戲團運動》，帶動樂迷齊齊跳瘋全場。麋先生表示香港場是次巡迴的尾站：「這是麋先生第一次在香港辦演唱會，真的非常緊張，但是今天大家的表現，真的讓麋先生很難忘。我們從11、12年前一首一首唱，一個一個人拉來聽麋先生。我們再一齊把一個一個座位塞滿，然後再去更大的場地唱，好嗎？」台下即高呼「好」，最後他們送上《Hello》及《聲音》，更約定樂迷下次再見。