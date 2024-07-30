張家朗被隊友楊子加爆講過如再奪金請去旅行　三字回應極可愛

張家朗在香港時間今日（30日）於巴黎奧運的花劍個人賽奪金，成功衛冕，也是香港代表團在今屆賽事取得的第三面獎牌。張家朗在巴黎奧運創歷史，在12：14落後下反勝意大利劍手，即使有爭議判決仍然反勝，歷史性衛冕成功。張家朗家人在場觀戰，他笑言「無丟架」，同時贈父親生日禮物，並感激香港人捱夜睇比賽。

張家朗成功衛冕男子花劍。（路透社）

張家朗奧運再奪金。（袁志浩攝）

張家朗奧運再奪金。（袁志浩攝）

無綫在張家朗兩度奪金後訪問了張家朗隊友楊子加，問到他們在出發前，有否跟張家朗說拿了金牌贏了這麼多獎金，可會送他們什麼禮物？楊子加表示：「我哋又無咁樣講，但係有時就會講下啲說話畀佢知囉，『喂，你上次請食飯，再攞多一次就要請去旅行啦』，佢成日都迴避問題，佢無應承。」他又指他們小時候總認為是不可能會贏得奧運獎牌的，誰知張家朗真的贏了。他說：「有咩叻過攞一次奧運冠軍吖？就係攞兩次奧運冠軍囉，點知佢真係攞到。真係好值得為佢開心。」而楊子加更獲連線越洋問張家朗說：「你記唔記得你應承咗我哋幾個朋友啲咩先？旅行嗰壇嘢？」張家朗即輕輕搖頭說：「我唔記得，絕對唔記得。」楊子加便說：「喂，你唔好咁樣喎」，張家朗依然表示：「我唔記得架喇，所有嘢都。」相當搞笑，盡顯幽默可愛一面。

楊子加接受無綫訪問。(節目截圖)

楊子加接受無綫訪問。(節目截圖)

楊子加接受無綫訪問。(節目截圖)

楊子加接受無綫訪問。(節目截圖)

張家朗與楊子加隔空對話。(節目截圖)