張家朗決三劍衛冕奧運男花金牌　寄語港人就算唔如意都要堅持到底

「香港劍神」張家朗和「港隊女飛魚」何詩蓓在香港時間7月30日合力為香港體壇締造歷史一天，張家朗成為史上第三個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人，何詩蓓則在女子200米自由泳摘銅，兩人合力連奪「一金一銅」，引爆全城熱話！

張家朗成為史上第三個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人！

張家朗成為史上第三個衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人！

張家朗於今日凌晨4點10分出戰男子花劍決賽，對手是意大利選手Filippo Macchi。家朗於決賽開局頭五秒已成功率先連搶兩分，之後二人陷入激戰，更數度於4分、5分及10分時出現平手情況，最終首局家朗以11：10暫時領先。第二局開始後，二人於11分及12分再度打成平手，比賽節奏相當明快，之後意大利選手連奪2分，令家朗陷入逆境戰。最終，家朗穩定住情緒成功連追兩分於14分再度平手，最後家朗「決三劍」以15：14勝出，成功衛冕奧運男子花劍個人賽金牌！

激情四射！

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張家朗在男子花劍決賽勝出奪金不久，無綫巴黎特派專員何振然及陳銘泰趁着還未舉行頒獎禮前，第一時間邀請家朗進行獨家專訪！何振然問到家朗連續兩屆創造歷史感受，尤其最後一分別具爭議性時，家朗說：「當時都覺得可惜，每次都覺得係自己，教練都係後面提醒我，唔好理嗰劍，係你又好，唔係你都好，Focus喺下一劍到，所以我就照教練所講咁做。」何振然再提及港隊現時有兩金一銅佳績，問家朗之前見到江旻憓Vivian奪金是否強心針時，家朗說：「好開心，佢一直都好努力，戥佢好開心，見到（港隊）劍擊成績一直有進步，對我嚟講都係強心針，我都要盡自己全部能力打到每一劍。」

激情四射！

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何振然訪問中又提及家朗全家現身巴黎支持家朗，問到家朗有甚麼說話對家人說，家朗笑言要將金牌送給到場支持他的爸爸：「送個生日禮物畀佢（爸爸），因為佢都係前幾日生日，起碼喺佢哋面前冇丟架！」並感激全港觀眾捱夜支持：「好多謝大家捱夜支持，聽日返工都仲睇我，好多謝大家，希望我冇辜負每一個人嘅期望。」

無綫攝製隊第一時間獨家專訪張家朗衛冕奪金，張家朗寄語港人：「就算唔如意，都要堅持到底。」

無綫攝製隊第一時間獨家專訪張家朗衛冕奪金，張家朗寄語港人：「就算唔如意，都要堅持到底。」

同為運動員的陳銘泰相當激動，全程哽咽着訪問家朗，問到家朗兩次創造歷史感受有何分別時，家朗說：「上一次係第一次唔敢相信啦，今次當然都唔敢相信，但今次我教練係法國人，我可以喺度攞到冠軍，對我意義非常好，教練照顧我都幾辛苦，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制好情緒去照顧我哋，佢練習同心理上都有輔導我。」陳銘泰大讚家朗在最後要決一劍三次時表現強大，並問家朗有甚麼秘訣寄語港人捱過艱關時刻，家朗說：「我想話大家需要唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，記住自己為乜開始，就算自己唔如意嘅事，都要堅持到底。」

無綫攝製隊第一時間獨家專訪張家朗衛冕奪金，張家朗寄語港人：「就算唔如意，都要堅持到底。」

無綫攝製隊第一時間獨家專訪張家朗衛冕奪金，張家朗寄語港人：「就算唔如意，都要堅持到底。」

至於何振然和陳銘泰的採訪表現，同樣獲得網友大讚：「好老實TVB今次奧運交到功課，所有第一時間做到即時訪問，而且主持人質素有交代，加油！」、「這兩個主持人訪問質素非常好，有感同身受的情感，無綫今次選這兩個男孩絕對一流。」、「兩位訪問問得好好，問到大家想知家朗最後幾劍比賽心情及告知全港市民陪他經歷挑戰衛冕奥金成功！」