伍家謙解釋取得奧運獨家訪問潛規則　爆競逐方法：畀錢最簡單直接

巴黎奧運開幕後，除了賽事及運動員外，傳媒及記者的訪問報道也是焦點之一。各電視台都有派員去現場直擊及採訪運動員，日前何振然取得獨家訪問機會，訪問女子重劍金牌江旻憓準備充足，快速而精準地問中重點，更顧及到江旻憓剛比賽完的心情，一致獲得外界讚賞。不過對於為何個別電視台能夠進行獨家訪問，亦引起不少網民關注及討論。

對此，香港無綫電視新聞部體育組前首席記者伍家謙昨晚（29日）就在Instagram攢長文詳細講解奧運採訪的經歷及如何獲得獨家訪問：「網上見到有人問，點解有啲台可以做獨家訪問先？喺呢個問題上面出現好多猜測：係咪夾硬夾走個運動員呀、係咪個受訪者自己揀呀、係咪有指定要答邊個先呀……睇完先醒起，呢啲有關採訪同製作嘅嘢，一般市民大眾未必知道；與其估估下，咁啱小弟又現場採訪過兩屆奧運，就一於當做冷知識咁寫下。奧運嘅採訪，有規有矩，不得亂來。邊度可以拍片、邊度可以影相、邊度做得訪問，全部清清楚楚；有啲地方影得相唔拍得片，而齋做文字訪問嘅區域就直頭連攝錄器材都唔攞得出嚟。如果喺唔適合嘅地方拍嘢，影咗都唔出得，因為會畀國際奧委會告；輕則口頭警告，重則取消成屆嘅採訪資格。(真係發生過)」。

伍家謙指奧運採訪規矩非常複雜，簡單來說，一個比賽場館入面惟一合法做訪問的區域叫做「混合採訪區」(mixed zone)，所有完成比賽的運動員是必需經過這個區域才能返回入後台更衣室，至於是否停低接受訪問的選擇權就落在運動員手上：「試想像下，超級體壇巨星，全世界記者都想問；如果個個都答，佢可能行一世都未走得出個mixed zone，膀胱爆埋都未返到去驗尿做藥檢，所以，佢哋多數會選擇答頭幾個、有啲見到相熟/嚟自自己地方嘅記者就停低、有啲做完一定要做嘅訪問(下文會講)就直行直過。(所以點解我咁崇拜費達拿，佢真係逐個逐個記者答。倫敦奧運嗰陣佢喺我前面行過咗，本來以為要食白果，點知佢答完下一個記者之後走番轉頭笑住話：『Sorry呀頭先miss咗你，你有咩想問呀？』😍，呢個級數嘅運動員，真係得佢會咁做)」

採訪排得愈前就愈著數，而排第一的一定是國際奧委會的頻道，而且規定了運動員一定要回答，排第二的就是主辦城市的國家官方電視台，例如倫敦奧運是BBC、北京奧運就是中央台。至於之後的排位就開放自由競逐，競逐方法有兩種：一，畀錢；二，鬥早：「畀錢最簡單直接，只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得；服務同價錢成正比，所以有意買位嘅電視台會係事前plan定，邊個場館最有機會攞獎，邊個運動員一定要問到唔可以甩，先至決定畀錢買嗰個場館入面嘅mixed zone位。」

至於一些預算較少，又或者肯畀錢但抽不到名額的電視台，就只能夠叫隊crew早點入場，希望霸到較前的採訪位置：「嗰啲位一定會排喺畀咗錢嘅人後面，都真係幾後下；又因為嗰度所有記者都入得，亂起上嚟係會同打仗一樣，迫到飛起。其實行到嚟到呢度嗰陣，個運動員可能已經答咗同樣嘅問題幾十次，一般好少停低 不過，我哋嘅運動員係好好嘅，見到香港記者，幾乎一定會答；下次睇訪問，大家見到有台一個人單頭問先，有啲就幾十個咪牌堆埋一齊，大概就知咩事。」