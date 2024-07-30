何詩蓓感激港人支持　對100米有信心：我知過去幾年落咗幾多苦功

「港隊女飛魚」何詩蓓和「香港劍神」在香港時間7月30日合力為香港體壇締造歷史一天，張家朗成為史上第三位衛冕奧運男子花劍個人賽的運動員，也是68年來首人；何詩蓓則在女子200米自由泳摘銅，兩人合力連奪「一金一銅」，全城振奮！

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

何詩蓓於今日凌晨3點53分出戰女子200米自由泳決賽，在面對兩名澳洲大熱選手的衝擊下，何詩蓓以1分54秒55完成比賽。何詩蓓在頭三次轉池時均穩守第一名，但最終不敵兩名澳洲泳手以第三名衝線，為港隊增添一面銅牌，亦是港隊今屆奧運的第二面獎牌。

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

無綫巴黎特派專員方力申（小方）在何詩蓓領獎後進行獨家專訪，小方問到何詩蓓比賽時的感受和能否順利執行比賽部署？何詩蓓坦言：「我知道呢場比賽（成績）會好近，澳洲實力真係好強，佢哋幾個月前先破咗世界紀錄，我知呢場比賽唔會容易，我嘅強項係Easy speed，所以我盡量一開始游快少少，以一個輕鬆速度去游，我知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝番上嚟，我知道最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去游，睇吓邊個可以最快掂池，雖然時間比我想像中慢少少，但係攞到銅牌我都好開心，同埋現場見到好多香港區旗，好多香港人嚟咗呢度睇我比賽，我屋企人都喺現場，令我感受到大家嘅支持同埋好開心。」

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受，她對即將出戰的100米自由泳有信心：「我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心。」

何詩蓓又感激身在香港的觀眾捱夜支持：「好多謝大家嚟緊呢兩個星期要捱夜睇比賽，好多謝大家支持，我呢幾日比較少上Social Media，睇唔到大家嘅Message，但係我收到大家嘅愛同埋支持，希望大家繼續支持香港運動員，我哋好努力為大家比賽，希望大家都可以支持我哋。」

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受，她對即將出戰的100米自由泳有信心：「我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心。」

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受，她對即將出戰的100米自由泳有信心：「我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心。」

小方講到何詩蓓將出戰100米自由泳，現在先奪一面獎牌打了一支強心針，同時大家對她期望變得更大，問到會否有更大壓力？何詩蓓坦言：「唔會，我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心，依家最重要係返去好好做恢復，希望抖足精神，聽日一步一步咁嚟。」小方再問到連續兩屆奪得獎牌，感覺哪一屆比較困難？何詩蓓說：「屆屆都唔同，上一屆期望冇咁高同埋冇觀眾，所以壓力冇咁多，雖然今次期望多咗，但我對自己能力都有信心，同埋感受到大家支持。」