張家朗奪金牌｜好友蔡俊彥來36句精彩旁述：明明綠燈轉眼變成紅燈

港隊「劍神」張家朗今早擊敗意大利選手馬奇（Filippo Macchi），在巴黎奧運男子花劍決賽大逆轉以15比14反勝，奪得金牌，成功衛冕世界冠軍！ 而與張家朗份屬好友的蔡俊彥，今屆擔任ViuTV旁述，當然負責港隊劍擊項目，可能同張家朗熟絡又沒有太大包袱，所以在旁述時不少時爆出抵死金句，有網民整理他一連串金句供大家重温：

張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

張家朗32強花劍 旁述

1. 波膽咁易中，啲賭檔好快執笠啦！

2. 個對手阿媽係勁，都唔代表個仔一定好勁嘅。但26歲可以參與到奧運，佢都係一個好好嘅運動員。

張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

張家朗16強花劍好友蔡俊彥抵死旁述

1. 另一評述：有冇打過呢個對手

Ryan：有，但唔想打，好難打，好無助。

2. 嗱，係好難睇㗎！我都睇唔到。

3. 雖然個燈着咗，但分唔係你㗎，係張家朗。

4. 唔知有冇觸發到啦（傷患）......希望就......觸發到啦......

5. 見到佢（對手）心急啦，佢急就好啦。

6.（對手）佢係廣東人，佢係講廣東話嘅。

7. 輸起自己學生身上應該無憾嘅

8. 恭喜晒張家朗同教練Greg啊 （主持: 都係你嘅教練啊 ）

Ryan：都......係我嘅教練啊！

9. 吓？我有笑咩？（其他主持：有啊！）冇，教練個樣得戚，我咪笑佢得意。

張家朗從東京贏到巴黎，連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（Reuters）

旁述不時爆金句。（ViuTV截圖）

張家朗8強花劍蔡俊彥抵死旁述

1. 「紅燈！紅燈！」

2. （決勝分）我諗我哋而家唔好再講戰術住，我哋向張家朗送上全力祝福。

3. 嚟！我哋一齊嗌！紅燈！

蔡俊彥4強花劍旁述

1. （直播一開始）而家大家都好緊張，我都係唔好亂講嘢。

2. 我睇就係日本選手得分嘅，希望裁判冇睇清楚啦......哎呀，佢有睇清楚喎！

3. 瑪姫對張家朗就好睇了，佢哋之前鬧過交，不過和解咗了。

4. 佢偷步呀，無咩體育精神！（隔了幾秒）不過佢應該唔想嘅。

5. Ryan：從來無人試過衛冕金牌，希望家朗係第一人。（另一評述：有試過，但六十幾年，咁耐之前都唔知係邊個，大家都未出世。）Ryan：（細細聲）咁你咪知囉！

法國教練Greg來港後，張家朗戰績明顯提升不少。（FIE圖片）

張家朗花劍決賽蔡俊彥又有以下金句旁述

1. 我覺得家朗係香港有史以嚟最出色嘅運動員。

2. 希望個裁判鬼揞眼睇唔到啦！

3. 呢劍......好尷尬我都唔知點講。

4. 呢個教練，呢個鬍鬚教練嘈到拆天呀！

5.（馬奇）樣就寸寸貢嘅，不過個人就冇乜嘢嘅。

6. 我都同佢（馬奇）鬧過交，不過都和解咗，可能年少氣盛啲，我諗佢入到奧運決賽應該會謙卑啲。

7. 我對佢（馬奇）最深印象係每當我哋試劍嘅時候，佢係會大力捅㗎！我覺得都幾無品囉，完場後我有同佢講過你咁樣唔係幾好​​。

8. 開始嚟料啦兩個，唔好嗌錯紅燈呀！綠燈、綠燈！嘩！黐線，明明綠燈轉眼變成紅燈！

9. 裁判睇腳，好鍾意睇腳呀裁判。你呢？你鍾意睇手定睇腳？

10. 金頭髮，金色脷，仲有咩係金色？

11. Ryan: 我哋呢到有700萬人會搵你（裁判）。

丹尼爾: 咁人哋都有幾千萬人

強尼: 咁我哋仲有十幾億人。

Ryan: 咁睇IG邊個多followers ！

12. 銀牌都好呀，我都想攞銀牌。

13. 叫公司比多啲Budget請你哋3個去現場講啦！

強尼：你對我哋公司真係太唔了解，我哋公司會將老人家擺喺廠。

14. 公道講句，佢之前係偏乞人憎，但係嚟到奧運啦，希望拎到銀牌謙卑啲，喺意大利做個好榜樣。

15. 呢兩個裁判希望佢哋做懦夫啦！嗱，你兩個判好啲呀！佢真係做懦夫，再打過。

16. （兩位裁判被指「揼波鐘」）Ryan：「我擺佢哋兩個IG出嚟。」

花劍頒獎

1.（美國係團體賽嘅大熱門）香港都係，不過出唔到線。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）