張家朗奧運奪金｜隊友蔡俊彥旁述圈粉　網民想佢同好友Edan開節目

張家朗今日（30日）凌晨出戰男子花劍個人賽，與意大利劍手Filippo Macchi連番激戰，睇到香港人心臟病發，最終兩位在決一劍階段打足3次，張家朗取勝成功衛冕，成為香港體壇史上首位連奪兩金的劍手，亦破了68年紀錄！

張家朗破天荒為香港連奪兩屆奧運金牌，全城皆以他為榮！（Reuters）

曾與他出戰東京奧運、國際劍擊聯會花劍世界盃、劍擊世界錦標賽等的隊友蔡俊彥，無緣參加奧運團體賽，今屆在ViuTV擔任奧運評述。他最初的表現被網友認為麻麻地，例如表現緊張和忘記資料等，亦因為一句︰「希望張家朗對手觸發傷患」引起爭議，不過屬於主持初哥的他就急忙道歉，表示：「對唔住講到好似同frd傾偈咁，喺度嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷。」觀眾亦明白他是為了支持隊友而加入了個人感情，情有可原。

國際劍擊聯會花劍世界盃中，張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨在團體賽過關斬將殺入決賽，最終以45：41擊敗意大利奪冠，歷來首次站上世界盃團體冠軍頒獎台，當中蔡俊彥亦有幫隊伍搶關鍵分數。（IG@ryanchoiii）

蔡俊彥、吳諾弘、崔浩然、張家朗失落巴黎奧運的團體賽資格。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥以劍擊運動員身份於ViuTV擔任劍擊旁述。（ViuTV）

而蔡俊彥的表現慢慢愈做愈好，其風格亦開始獲網民認可，昨日一連旁述多場花劍賽事，狂爆金句，網民覺得他與傳統旁述不同，反而似是與朋友傾偈，輕鬆搞笑。例如：「我都同馬基鬧過交，不過和解咗，可能年少氣盛，不過入到決賽應該謙卑啲。」、「裁判睇腳，好鍾意睇腳呀裁判」、「佢（張家朗）條脷（咁黃）搽咗金箔落去」、「我對佢最深印象係每當我哋試劍嘅時候，佢係會大力捅㗎！」、「呢個鬍鬚教練嘈到拆天呀！」、「銀牌都好吖，我都想要銀牌呀。」、「希望裁判鬼揞眼睇唔到。」、「佢之前偏乞人憎，但係嚟到奧運，希望拎到銀牌謙卑啲，喺意大利做個好榜樣。」、「你已經有銀牌，唔好唔開心啦。」、「佢個樣寸寸貢，人冇乜嘢。」

蔡俊彥於ViuTV的旁述表現愈做愈好，其風格亦開始獲網民認可，覺得聽他旁述像聽朋友說話，與傳統旁述不同。（IG@ryanchoiii）

蔡俊彥在ViuTV做旁述狂爆金句，網民讚他是「最fun嘅旁述」，同時不失專業知識！（ViuTV）

網民指他的旁述有專業知識，雖有點嘴賤但勝在夠真，又搞笑有效果，讚他「最fun嘅旁述」，希望他長做長有！由於張家朗以及其他港隊劍擊運動員的賽事已經結束，網民一方面擔心冇得再睇蔡俊彥，但一方面又說：「希望下屆見佢唔到。」不過這其實是一個祝福，因為網民希望他下屆出戰2028奧運！

網民一方面不捨得冇得聽蔡俊彥旁述。（IG@ryanchoiii）

但一方面又希望他可以出戰2028粵運，更與他說：「See you in LA!」（IG@ryanchoiii）

另外，由於蔡俊彥與MIRROR的呂爵安（Edan）在港大曾是室友，上屆奧運他出戰男子花劍個人賽及團體賽，Edan都有為他打氣，在節目上說：「佢係全世界第8名，我希望佢可以變到第一名，加油！」而兩人亦曾一齊開直播，更合唱《E先生連環不幸事件》，Edan更爆料蔡俊彥打Poker好勁。由於Edan在團中一向以綜藝感和轉數快見稱，如今蔡俊彥又被發掘到搞笑一面，網民立即敲碗，希望ViuTV開拍一個節目讓兩人Trash talk（廢噏）。

由於蔡俊彥與MIRROR的呂爵安（Edan）在港大曾是室友。（ViuTV）