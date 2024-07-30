唐朝詭事錄2｜楊旭文楊志剛關係親如兄弟　靠燒腦劇人氣急升

內地「愛奇藝」平台出品的古裝懸疑劇《唐朝詭事錄》在2022年播出後大受歡迎，而在相隔兩年後日前播出第二季《唐朝詭事錄之西行》亦沒有令觀眾失望，在眾多暑期熱播劇中仍高居收視第一名，相當厲害。而今（30日）兩大主演更出席在新加坡舉行的海外特別首映禮宣傳活動，吸引來自不同地區的媒體採訪，可見該劇集的熱度及話題已紅遍東南亞。

楊旭文﹑楊志剛親赴新加坡宣傳。（陳順禎攝）

兩位男主角楊志剛及楊旭文均身穿黑色系打扮現身新加坡宣傳，帥氣十足。前者是內地早已被公認的演技派演員，後者則曾在2017年主演劇集《射雕英雄傳》為港人熟識的新一代郭靖。二人難得來到新加坡，在會場上亦學了一些常用的新加坡語言，互動上引來大家捧腹大笑，氣氛相當之好。

二人當場跳舞送福利。（陳順禎攝）

二人關係亦師亦友。（陳順禎攝）

在劇中楊志剛飾演蘇無名，其是一位聰明伶俐、善於觀察，擅長驗屍被下放的朝廷命官。而楊旭文則是飾演正四品中郎將的盧凌風，二人合作查案破案無數。對於二人演繹角色網民都非常喜愛，當問到有否曾想過身份互換去演繹時，楊旭文就表示：「想過，但人物感覺實在太難把控，抓不住他的感覺，但我能抓住他的神態。」而坐在一旁的楊志剛似乎特別有感：「羨慕、妒忌，不恨。其實我們這個歲數都有武俠夢的，小的時候都是看金庸的小說，每個男孩都想演一個大俠，但時光很殘忍，這個中郎將我想演，但歲數不允許，然後看到旭文演得那麼好，心裡癢，我想未來有機會，如果甚麼戲合適我也去演大俠。但這個戲很多粉絲說我是天選的蘇無名，他是天選的盧凌峰，既然是天選就不換了，換不了。」

在劇中二人合作無間破案無數。（《唐朝詭事錄》微博圖片）

大談角色身份互換的想法。（陳順禎攝）

對於懸疑探案劇的題材，其實近年亦推出不少這類劇集，當問到在同類劇中《唐》系列有獨特之處呢？楊旭文就二話不說：「我覺得《唐朝詭事錄》志怪比較多，並相對於其他古裝、探案劇，我們是古裝小團體缺一不可，每個人在劇中他的作用，在這個條件之下還能寫出很多精彩的故事，其實跟其他探案劇有很大的差別。」而楊志剛則表明在這個世上既沒有神也沒有鬼，只有裝神弄鬼的人，道出劇中獨特要點：「其實我們這個鬼你到最後看來還是人為的，其實這個戲更重要的是表層的鬼是怪獸，更重要的是人心。」

楊旭文擺出古裝Pose。（陳順禎攝）

楊志剛是演技派演員。（陳順禎攝）

另外，楊旭文亦在現場對楊志剛讚不絕口，事關對方拍文戲比較多，所以背的台詞亦特多同複雜，但他幾乎one take，相當厲害，楊志剛表示：「我真的就是覺得演蘇無名，演了一年半兩部，然後演着演着後來我突然有一個感覺，我覺得我的表演是前世的記憶，我覺得我可能之前上一世有可能是蘇無名。」可見他對角色的信念感是多麼的強，難怪劇集如此爆紅。

二人相當有型。（陳順禎攝）

《唐朝詭事錄之西行》目前在「豆瓣」平台奪得8.3分，相當之高。（網上截圖）

二人從第一季拍攝到第二季足足有3年時間，朝夕相處更長達一年半，楊志剛笑言見楊旭文的時間比起自己兒子還要久，形容大家的關係是：「異父異母親兄弟。」還揚言二人相處這麼久從未有過爭執。

《唐朝詭事錄之西行》目前在「豆瓣」平台奪得8.3分，相當之高。而劇集屢屢登上微博話題熱搜榜，在「愛奇藝」平台熱度亦已破萬，口碑在線，令不少網民都期待有第三季、四季。