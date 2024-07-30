張家朗被隊友楊子加大爆原來怕呢樣昆蟲　仲爆佢之前好大食？

張家朗今日（30日）於巴黎奧運中憑花劍個人賽中奪得金牌，成功衛冕，是香港代表團奪得的第三面獎牌。張家朗在完成比賽後接受訪問時，笑言自己「無丟架」，更指家人在場觀戰，把成績贈父親做生日禮物。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

劍撃運動員楊子加同時亦是張家朗的隊友，他在香港為劍撃賽作旁述，在張家朗奪金後他被在座主持訪問。楊子加被問到張家朗拿了金牌贏了獎金後，會否送他們禮物外，他們更問楊子加隊友張家朗有什麼「蝦碌嘢」？楊子加最初指「唔方便講」，最後則大爆張家朗原來怕這個「東西」！

楊子加被問隊友張家朗有什麼「蝦碌嘢」。(節目截圖)

楊子加接受無綫訪問。(節目截圖)

楊子加說：「佢其實好驚昆蟲啦，蚊啊曱甴啊，都叫我入房幫佢消滅，唔好睇佢依家好似好冷靜，一見到嗰啲就『唔好啊，唔好啊』咁」鍾志光說：「佢咁大個人驚呢啲？」楊子加就笑說：「係啊！」

張家朗與楊子加隔空對話。(節目截圖)

楊子加立即被問到這樣爆了張家朗秘密出來，怕不怕他會生氣，楊子加即帶點怯場說：「我都驚啊！」除了怕昆蟲外，楊子加更爆張家朗很「大食」，但楊子加亦有表示因為最近要預備奧運，所以在飲食上亦有節制。

楊子加即帶點怯場說怕爆了張家朗的秘密出來。(節目截圖)

楊子加仲爆張家朗好大食。(節目截圖)

楊子加亦大爆張家朗不太喜歡身邊的人跟他說加油：「佢唔係唔鍾意人支持佢，佢係想自己有多啲自己空間，咁樣佢會舒服啲！」更指他並不是大家所見般一帆風順，兩屆奧運之間亦有不少起伏。