巴黎奧運︱最年輕女飛魚初戰奧運　17歲張心悅原來係麥明詩師妹

今屆巴黎奧運香港代表隊成員狀態大勇，已先後斬獲2面劍擊金牌，香港女飛魚何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽，以1分54秒55完成比賽獲銅牌，將衝擊100米自由泳金牌。除了何詩蓓香港亦出產另一女飛魚，年僅17歲泳壇新星張心悅（Cindy）原來更是麥明詩師妹，文武雙全。



2024巴黎奧運香港代表隊表現出色。（IG：@sfoc_hk）

香港奧運游泳代表隊。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY成巴黎奧運港隊最年輕代表。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY成巴黎奧運港隊最年輕代表。（IG：@89c1ndy）

泳壇新星張心悅（Cindy），是史上達到奧運A標的最年輕香港泳將，16歲已獲得奧運入場劵，同時是香港100米及200米背泳青年紀錄保持者。首次參加奧運的張心悅，於巴黎奧運出戰女子100米背泳分組預賽，以1分03秒45秒、第五名完成賽事，無緣晉級。雖然未能晉身下一輪賽事，但她之後還會參加女子200米背泳分組預賽。

張心悅CINDY 16歲已獲得奧運入場劵。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY 16歲已獲得奧運入場劵。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY是香港100米及200米背泳青年紀錄保持者。（IG：@89c1ndy）

作為港隊今屆奧運最年輕代表，年僅17歲的張心悅中學就讀名校拔萃女書院，是「十優港姐」麥明詩、莫文蔚、傅明憲等女星的小師妹。她雖然擁有游泳天賦，同時也要靠不斷練習才有機會脫穎而出，每日清晨5時已起床練水，去年更為備戰亞運休學專心訓練游泳。張心悅曾指因為性格膽小，擔心陸上運動危險而選擇游泳，最愛背泳時可躺在水面的感覺。翻查其社交網分享不少照片，私下仍少女感十足，自然可愛，與一眾師姐齊齊美甲畫上洋紫荊、奧運五環等圖案。

張心悅係麥明詩中學師妹。（IG：@louisa_mak）

張心悅係麥明詩中學師妹。（IG：@louisa_mak）

張心悅CINDY 私下少女感十足。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY 私下少女感十足。（IG：@89c1ndy）

張心悅CINDY 私下少女感十足。（IG：@89c1ndy）