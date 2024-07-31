巴黎奧運｜有記者指何詩蓓「後勁不繼」　方力申反讚勇者無懼

香港「女飛魚」何詩蓓在上屆奧運奪得兩面銀牌，昨日（30日）她在巴黎奧運女子200米自由泳決賽中奪得銅牌，消息令人鼓舞！而何詩蓓將再戰另一強項100米自由泳，周四凌晨2時30分進行決賽，全城都期待她再創佳績！何詩蓓在奪得銅牌後接受多間電視台圍訪，期間有記者竟以「後勁不繼」來形容她的表現，惹來網民強烈不滿！

何詩蓓在女子200米自由泳摘銅。

何詩蓓與張家朗同日摘一金一銅。（Getty Images）

有網民重溫訪問片段，發現疑似RTHK記者以「後勁不繼」來形容何詩蓓的表現，再有記者問道「今次慢過上次少少，有冇覺得失望？」對此，不少網民都認為記者提出的問題不妥，更紛紛留言鬧爆：「用最禮貌嘅語氣問最廢嘅問題」、「邊間主持人咁差！差！差！佢係咪要留意下自己的用詞呢！知唔知咩叫『後勁不繼』呢？佢邊隻眼見到詩蓓第四圈『後勁不繼』」等等。

何詩蓓在巴黎奧運女子200米自由泳決賽中奪得銅牌！（YouTube影片截圖）

有網民重溫訪問片段，發現有記者以「後勁不繼」來形容何詩蓓的表現。（YouTube影片截圖）

有記者指何詩蓓最尾「後勁不繼」，當時何詩蓓望向RTHK記者方向。（YouTube影片截圖）

再有記者問道「今次慢過上次少少，有冇覺得失望？」（Facebook截圖）

而TVB就由方力申在現場獨家訪問何詩蓓，方力申指兩位澳洲選手實力強勁，但他就指何詩蓓仍「不負所望、勇者無懼」，在比賽前段都領先，最後亦拼盡全力。何詩蓓坦承比賽充滿挑戰，知道澳洲選手實力好強，幾個月前剛剛破了世界紀錄，但她就自言起初可以以一個輕鬆的速度去遊快少少，亦知道澳洲選手會在最後50米搏盡，所以她在最後25米都未有鬆懈，拼盡全力去遊。何詩蓓表示雖然成績比自己想像中慢少少，但最後獲得銅牌都十分開心，她又指在現場看到很多香港區旗及觀眾，自己的家人亦有到場支持，同樣令她感到高興。何詩蓓表示非常感謝香港的觀眾，捱夜睇比賽支持一班運動員，並呼籲大家繼續支持香港運動員。

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受。（影片截圖）

方力申大讚何詩蓓「不負所望、勇者無懼」。（YouTube影片截圖）

何詩蓓感激觀眾支持。（YouTube影片截圖）

方力申又大讚何詩蓓心理質素很好，但奪得銅牌後觀眾對她的期望亦會更高，問到何詩蓓會不會感到壓力更大，何詩蓓就表示不會，更自言有信心，最重要是休息好，準備比賽。方力申問何詩蓓連續兩屆奪得獎牌，感覺哪一屆較困難，何詩蓓就答道：「其實我覺得屆屆都唔同嘅，因為上一屆就可能expectation（期望）冇咁高啦，同埋冇觀眾啦，所以就可能壓力冇咁多，雖然可能今次期望係多咗嘅，但係我對自己嘅能力都多咗信心，同埋感受到大家嘅支持，所以冇得咁樣去比較，但係屆屆都唔一樣囉。」最後方力申亦再次為何詩蓓加油打氣！

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受，她對即將出戰的100米自由泳有信心：「我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心。」（影片截圖）

網民大讚方力申訪問得好！（YouTube影片截圖）