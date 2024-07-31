Di-Dar音樂劇場｜將破地獄帶上舞台　梁祖堯學原地轉18圈有意思

由風車草劇團主辦，風車草黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，將於2024年8月9日起於葵青劇院演藝廳公演，並於8月29日起移師香港演藝學院歌劇院繼續演出。劇團主腦梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、將首度夥拍葛民輝、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（KaKit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英（Grace）及梁浩邦一同演出。《Di-Dar》以面臨殺校邊緣的中學作為背景，並以殯儀業作為故事主軸，為了呈現殯儀業的真實一面，一班男演員特別去學習破地獄儀式，認真程度爆燈。

劇團主腦梁祖堯，首度夥拍葛民輝演舞台劇。（大會提供）

早在撰寫《Di-Dar》劇本之時，負責編劇的梁祖堯已預定要寫一個跟殯儀有關的故事，他道：「一開始寫劇本已經知道要講中式殯儀，其中廣東殯儀裡面好多細節都好奧妙，今次有個殯儀顧問傑叔，佢教咗我哋好多嘢，知道細節後，發現原來每一樣嘢都有意思，例如轉18個圈係代表十八層地獄。」

在劇中，阿祖飾演法科師傅，而劇情的瘋狂走向，更令原本是飾演中學校長的阿葛、劇中老鬼線的AhDee和珈其，還有後生線的KaKit和Larry都要參與破地獄的過程，而為了呈現當中的真實性，一班演員除了前往喪禮現場參觀破地獄的儀式，他們更認真地學起破地獄的每一個步驟。在《Di-Dar》加入破地獄環節完全是別有用心！阿祖道：「一來好想傳承呢個精神，想多啲人知呢個好傳統嘅儀式，二來我哋未做過，喺舞台上做破地獄，好似好勁，有火噴出嚟好似好好睇。」

（大會提供）

過去大家都曾參與過一些喪禮，看到師傅們的破地獄過程，其中珈其最難忘的是小時候的經歷，他說：「自己一定有睇過破地獄，身邊總有屋企人過身時睇過。細個當表演睇，但屋企人會鬧，會叫我正經啲，唔好拍手。」AhDee則在今次跟隨顧問參觀時有很深感受，他說：「跟去睇人做破地獄，負責師傅喺度轉同噴火嗰下，唔知點解係激動，雖然先人我係唔識，但有一股感動湧出嚟。呢個設計，令到就算睇冇情感投放，都會撩動到大家嘅反應，傳統智慧好犀利。」阿葛則回想到過去拍電影時曾拍攝破地獄場面，他回憶道：「家人往生時，嗰種心情睇落去同珈其一樣，會俾家人話，燒嘢啦，好多嘢做緊，但拍電影《天才與白痴1997》嗰陣，許志安喺度破地獄，嗰陣我係坐蓮，坐喺蓮花上面，睇住啲人頌經、許志安破地獄，已經20幾年前，但感覺似一個表演，睇到好激動，而家仲記憶猶新。」

阿祖認真去學破地獄所有細節。（大會提供）

葛民輝負責音樂部分。（大會提供）

早前一眾演員第一次綵排破地獄儀式，但一試就知道難度極高，阿祖道：「最困難係穿步，我哋搞好耐，但傑叔本身做咗幾廿年，一嘢就做到。」阿葛也表示：「佢梗係簡單，行咗幾廿年，我都唔知點樣搞，佢做唔到慢嗰個版本俾我哋跟，好彩我哋有位高人AhDee，靠佢嘅法眼，洞悉成個局勢。」的而且確，AhDee拍下了傑叔的示範，然後慢慢拆解，看穿了當中的穿插竅門！AhDee解釋道：「我發現穿步有個pattern，我哋有5位師傅要穿，行好自己條path（路徑）就可以。開頭都擔心，因為自己都摸下摸下，亦唔知大家理解幾多，但大家好聰明，好快就get到晒。」其中珈其更是一聽就明，隨後更化身「助理編舞」，幫忙教導大家走位。

盂蘭節臨近，日日綵排破地獄，可能遲啲會有故仔聽。（大會提供）

至於扮演法科師傅的阿祖在過程中更要擔演重要場口，包括自轉及在跨過小火盆前期間噴水，第一次綵排時過程也人一步一驚心。阿祖道：「頭先第一次試，傑叔都教咗我，話試過燒著件袍，同埋辣親大髀，所以我都驚驚地，特登著長褲，平時都係著短褲排戲因為太熱，頭先有啲驚，一噴落去，以前我以為噴酒，但原來噴水，就好似煲蠟，一噴落去，我感受到一股暖流，終於知道乜嘢叫做火燒後欄。雖然今日第一次試，但都值得。」

今集劇目講述香港某一間面臨殺校邊緣的中學，財政緊絀，校長走投無路之下，決定弘揚中國文化，在學校硬推中樂，獲取巨大活動資助金吊命。（大會提供）

《Di-Dar》講述香港某一間面臨殺校邊緣的中學，財政緊絀，校長走投無路之下，決定弘揚中國文化，在學校硬推中樂，獲取巨大活動資助金吊命。學生反應未如理想，校長聯同訓導主任無計可施之下，決定學生加入中樂團就可換取大過變小過，小過變缺點的優惠。果然吸引到一班壞學生加入。一波未平一波又起，學校突然傳出鬧鬼傳聞，校工和女學生言之鑿鑿在校內撞鬼，為防止恐懼蔓延，校長唯有聘請法科師傅在校內舉行驅邪大會。法事進行，當打齋佬吹起又如號角一般響亮的啲打，竟然燃點起大家內心深處的表演魂。