巴黎奧運︱33歲TVB男星訪問戴利英文勁流利　健身練大隻極速上位

英國跳水王子戴利（Tom Daley）在東京奧運奪金後一度退役，卻因兒子一句「想看爸爸奧運比賽」，再次披甲上陣，並在巴黎奧運伙拍Noah Williams贏得男子雙人10米跳台賽銀牌，賽後接受TVB訪問，33歲男星流利英文獲網民激讚。



戴利（左）再戰奧運，與拍檔諾亞威廉斯（右）贏得一面銀牌。（Getty Images）

戴利兩名兒子首度在公共場合露面。（Getty Images）

顏值爆燈嘅英國跳水王子戴利Tom Daley，本來已淡出，今屆奧運為兒子復出第五度出戰奧運，日前同拍檔 Noah Williams ，奪得男子雙人10米高台跳水奪得銀牌。兩人得獎後接受TVB主持鄭衍峰（Leonard）訪問，兩位選手表示今次比賽除咗好近家鄉同終於再坐滿現場觀眾，加上家人有嚟現場支持感到非常開心。

戴利集齊奧運金銀銅牌。（Getty Images）

戴利在頒獎台向兩名兒子送上飛吻。（Getty Images）

英國跳水王子戴利Tom Daley，同拍檔 Noah Williams ，奪得男子雙人10米高台跳水奪得銀牌。兩人得獎後接受TVB主持鄭衍峰（Leonard）訪問。（IG：@leonardchf）

英國跳水王子戴利Tom Daley，同拍檔 Noah Williams ，奪得男子雙人10米高台跳水奪得銀牌。兩人得獎後接受TVB主持鄭衍峰（Leonard）訪問。（IG：@leonardchf）

戴利自嘲已係「老將」，好高興其同性丈夫同兒子、家人亦到場見證。鄭衍峰問到粉絲最關心戴利會否再戰2028年洛杉磯奧運，戴利就回應話到時會超級老，要2028年先知有冇體能出戰。訪問中戴利與Noah Williams感謝香港觀眾支持，更大派飛吻。有網民大讚鄭衍峰訪問表現出色英文相當流利，其實鄭衍峰是在加拿大出世長大，2016年被TVB發掘來港發展，曾與馮盈盈傳緋聞。近年曝光率不斷，成為六位「奧運之星」之一，更是當中唯一一位「特派專員」遠赴巴黎採訪。

鄭衍峰（Leonard）英文獲讚相當流利。（IG：@leonardchf）

鄭衍峰（Leonard）英文獲讚相當流利。（IG：@leonardchf）

鄭衍峰（Leonard）成為奧運六星之一。（IG：@leonardchf）

鄭衍峰（Leonard）代表TVB到巴黎採訪奧運會。（IG：@leonardchf）

鄭衍峰（Leonard）代表TVB到巴黎採訪奧運會。（IG：@leonardchf）

鄭衍峰（Leonard）原來相當大隻。（IG：@leonardchf）