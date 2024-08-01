巴黎奧運｜張家朗難信自己奪兩屆金牌　搞笑稱：希望大家心臟冇事

張家朗日前（30日）在巴黎奧運上再次奪得金牌，他在「決三劍」中勇挫意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）的表現令到全港市民都心跳加速，最後他在男子個人花劍這個項目上再次奪得金牌，成功冧莊，全港市民都熱烈祝賀。

張家朗日前（30日）在巴黎奧運上再次奪得金牌。（袁志浩攝）

張家朗奧運再奪金。（袁志浩攝）

張家朗在「決三劍」中勇挫意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）的表現令到全港市民都心跳加速。（袁志浩攝）

張家朗奧運再奪金。（袁志浩攝）

張家朗奧運再奪金。（袁志浩攝）

張家朗衛冕奧運。（袁志浩攝）

張家朗昨日（31日）在社交平台發文表達自己的感受，以「Dream comes true again」作開始，更說到自己都不相信已是兩屆奧運的劍冠軍：「Dream comes true again，到宜家都唔能夠相信自己係兩屆奧運冠軍。由細個開始劍擊，我嘅夢想就係成為奧運冠軍，當東京之後就希望可以創造歷史。兩次奧運冠軍，7月29日之後，我做到了！決賽嘅最後有少少爭議，裁判係專業嘅，每個裁判係判法上面都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法，去調整戰術。決賽我覺得係一埸好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利，好多謝大家捱夜都支持我哋，希望大家心臟冇事。」張家朗最後更搞笑地關心大家的心臟，因為在決賽時，大家都很緊張，特別是決勝負的一刻，世界都好像停止了一樣。

張家朗昨日（31日）在社交平台發文表達自己的感受。(ig@cheungkalonggggg)

張家朗以「Dream comes true again」作開始，更說到自己都不相信已是兩屆奧運的劍冠軍。

不少藝人都在張家朗的社交平台留言表示祝賀，如馮允謙、張繼聰、吳保錡、陳敏之、洪永城、方力申、林智樂等人都有留言，大家都表示張家朗是值得驕傲及創造歷史的人，更表示自己的心臟「幸好沒事」。