巴黎奧運｜19歲金牌泳手潘展樂搶TVB咪牌　方力申現場反應極專業

巴黎奧運游泳項目男子100米自由泳決賽，年僅19歲的國家隊代表潘展樂，以46秒40刷新世界紀錄，奪下中國代表團今屆第9面金牌，亦是國家隊歷來首面男子100米自由泳項目金牌，成績驕人。方力申代表無綫（TVB）獨家訪問潘展樂，期間竟驚現搶咪場面，方力申反應曝光獲大讚專業真誠。

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

潘展樂奪金。（微博@潘展樂）

方力申首先教潘展樂以廣東話向香港觀眾打招呼，隨後即轉流利普通話訪問潘展樂。方力申大膽問到國家隊奧運期間一天多次被藥檢，疑似被針對敏感皮傳言，態度有禮，讓潘展樂有機會出面澄清，每人藥檢只有一天一次。途中方力申見潘展樂答問題期間猶豫再三，開口打算幫助潘展樂，潘展樂稱：「你先聽我講完啊！」方力申隨即收口讓潘展樂回答。

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受。（TVB截圖）

當方力申問到：「100米（奪金）要向全世界證明甚麼呢？」潘展樂抬頭思考數秒後叫停：「一個一個（問題）來，前面說到啥？」然後左手突然取去方力申的TVB咪牌，方力申則安慰道：「沒事沒事。」並主動放開咪牌，讓潘展樂獨自揸咪回答，又拱起雙手以示禮讓，並拍拍潘展樂背脊，將光環及觀眾注意完全讓給潘展樂，展現對運動員的尊重。潘展樂續回答完藥檢問題後，待潘展樂主動遞回咪牌，方力申才取回咪牌，繼續發問。

方力申代表TVB到法國採訪巴黎奧運。（IG：@alexfongliksun）

方力申問到潘展樂幾乎進不了準決賽，潘展樂稱，比賽期間旁邊兩位是實力強大的前奧運冠軍及亞軍，感到有些少緊張，潘展樂再說：「我想的是，看他游應該差不多了，結果游到那邊發現他那麼慢！結果半決賽我就衝了。」直率發言連方力申聽後都不禁當眾爆笑。問到是否不受浪花影響比賽表現，潘展樂再自信指：「你實力強就不會受影響。」

方力申獨家訪問潘展樂。（TVB截圖）

不少網民體諒潘展樂年少氣盛，亦大讚他發言自信霸氣夠真性情，願用廣東話與香港觀眾打招呼，展現尊重，「說話的那種霸氣，就是冠軍的原因」、「正直而三觀正的小伙子，還澄清了藥檢的傳言」、「好中意佢嘅性格，年輕人嘅朝氣」、「不驕不躁 潘展樂」、「一聽就知係老實人，一個一個問題回答好詳細。」另一邊廂，亦有內地網民稱讚方力申問題一針見血又專業淡定，一改對港人印象，「我發現大部分香港人對於奧運選手有種特別的愛護和尊敬」。

潘展樂訪問中途突然主動搶咪牌。（TVB截圖）

從方力申手上取咪牌回答。（TVB截圖）

方力申大方讓潘展樂取去咪牌，展現對受訪者尊重。（TVB截圖）

拱手將光環完全讓給潘展樂。（TVB截圖）

仲拍拍後生仔膊頭。（TVB截圖）

潘展樂之後主動遞回咪牌，方力申單手示意潘展樂可繼續揸咪牌回答。（TVB截圖）

之後先取回咪牌繼續訪問。（TVB截圖）

方力申再獲網民好評。（網上圖片）

大批網民讚潘展樂年輕有為，自信霸氣。（網上圖片）