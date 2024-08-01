李麗珊為愛女絕緣社交網 吳穎嵐撐黃鎮廷表現好

休息了一日之後，李麗珊繼續返回崗位，為HOY作奧運評述，珊珊表示寧願不放假：「原來放假喺屋企都係忙住睇奧運! 所以我寧願返嚟同大家一齊去欣賞賽事，反而會開心啲! 」對於師妹馬君正將會出賽帆船，爭取爭奪獎牌的機會，珊珊就希望不要給予對方太大壓力：「因為佢而家排行第11，如果佢可以追到頭十位，就可以有爭奪獎牌嘅機會! 希望佢盡力而為，唔好畀太大壓力佢。」

講到李麗珊是社交媒體絕緣體，她就笑言是身教：「一來我對於社交媒體冇太大嘅興趣，亦都想過返一啲私人嘅生活，二來我係希望身教，因為如果我都冇呢類社交媒體，兩個囡囡就冇藉口話，你都有啦! 我點解唔可以有! 」講到很多運動評述員收到善意和惡意的批評，珊珊就表示善意應該要虛心接受，惡意嘅就不用理會。

而香港乒乓球運動員吳穎嵐（Venus) 今年就擔任HOY嘅專業評述，對於香港兩位代表於乒乓球賽32強止步，Venus就表示他們兩個表現好好：「其實朱成竹及黃鎮廷已經發揮應有嘅水準，兩位面對嘅都係日本同埋中國嘅高手，壓力都唔少! 」而講到面對比賽的壓力，Venus 就笑言自己喜歡唱歌及跳舞，以前會喜歡Big Bang，而家與時並進，就會鍾意BTS! 」