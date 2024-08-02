獨家｜楊英偉考獲德語B1成績　預計翌年申請永久居留變奧地利人

62歲藝人楊英偉2020年底舉家移民奧地利，一家四口包括年逾90歲的父親及妻兒，成功取得當地居留權，並大讚當地物美價廉，月租一萬蚊可住1300呎大屋。近日楊英偉再接受《香港01》獨家訪問，透露「一Take Pass」成功考取德文B1，預計下年年尾申請奧地利永久居留權。

楊英偉談移民生活。（陳順禎 攝）

楊英偉大騷B1德文證書，他透露要當地申請永久居留，至少需考取B1程度，等於初中程度的德語。楊英偉稱最難是口語考試，口語必須合格，整張卷才合格；此外須考公民教育，包括基本法律人權知識，以及閱讀理解和聆聽。

楊英偉今年暑假回港一個月。（小紅書@香港主播花家姐）

即去九龍城街市派手信。（小紅書@香港主播花家姐）

楊英偉透露，學了逾兩年德語，與太太雙雙合格過關，翌年他在奧地利住夠5年，便合資格申請永久居留權，太太則預計2026年可申請，年逾90歲的爸爸則獲醫生證明不用考試；至於兒子早年已考獲B1成績，現已升上高中，未來打算考當地的大學入學試。楊英偉透露之後會繼續攻讀德語，目標是考獲B2成績，「因為讀讀吓又幾鍾意德文。」

楊英偉分享奧地利生活近照。（受訪者提供圖片）

楊英偉奧地利間屋好大。（受訪者提供照片）

楊英偉今年趁暑假一家人回港一個月，辦事兼順道探望親朋戚友，「阿仔攞成人身份證，又搞Passport，老竇攞回鄉證，好多嘢做㗎！」他8月初回奧地利，並預計下年暑假再回港。

楊英偉表示，9月會開YouTube頻道，分享奧地利生活點滴，懷舊想當年，把盞談人生，他說：「分享吓維也納生活點滴、維也納街市，土耳其咖啡店、當地都市傳說呀，仲有香港人在維也納生活等等。」他又稱考慮在奧地利咖啡店做兼職，「不過呢個都係後話啦！」

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

今次回港，楊英偉最感動的是到中學宣揚基督教，有逾百位中一、二學生受他影響信奉基督教。明年6月至7月楊英偉將與基督教團體「恩雨之聲」合作，舉行福音巡迴音樂劇「使者摩西」（Mission Impossible Possible)，實在生活充實！

明年6月至7月楊英偉將與基督教團體「恩雨之聲」合作，舉行福音巡迴音樂劇「使者摩西」。（受訪者提供圖片）

楊英偉到中學傳教。（受訪者提供圖片）

與學生互動。（受訪者提供圖片）

楊英偉分享B1證書。（受訪者提供圖片）

楊英偉分遊奧地利悠閑生活。（受訪者提供圖片）

家人聚餐。（受訪者提供圖片）

風景如畫。（受訪者提供圖片）

風景如畫。（受訪者提供圖片）

楊英偉在奧地利生活。（受訪者提供圖片）

帶老父出遊。（受訪者提供圖片）

慶祝爸爸93歲生日。（受訪者提供圖片）

慶祝爸爸93歲生日。（受訪者提供圖片）

與太太二人世界。（受訪者提供圖片）