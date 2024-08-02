專訪｜莊韻澄老公威嚇對話曝光　稱充滿仇恨：我係你養住嘅傻仔

莊韻澄（前名莊端兒，Xenia）宣布與經理人呂成忠（Joe）離婚，出聲明指男方結婚4年不事生產、擅自帶兒子去台灣要脅莊就範、以CCTV片要脅、情緒勒索及言語暴力等五宗罪。呂成忠又上網台節目反擊指被莊韻澄母女欺凌、指莊韻澄有產後抑鬱、餵兒子飲符水、抱子危站51樓露台、疑似虐兒等，莊韻澄親自現身接受《香港01》訪問，稱不想與任何人繼續罵戰，只想回應不實指控。

莊韻澄稱長期受言語暴力太無助。（陳順禎攝）

承認飲符水 全因長期受言語暴力太無助

當中，受到最多爭議是莊端兒讓兒子飲符水、食硃砂，莊韻澄受訪時承認有餵仔飲符水：「因為我覺得阿Joe個人好跳制，成日都會好飄忽，無啦啦又會鬧呀，情緒唔穩定，我哋就覺得佢係咪有啲污槽嘢，咁我哋就飲吓啲符水，因為我哋由細到大都係信道教，我細個都撞過啲污槽嘢都係咁樣，但硃砂我哋一定唔會餵佢食，知道係唔得嘅，淨係點呢度。」莊端兒稱長期受到呂成忠的言語暴力，她抽泣講道：「要幾無助先要求神拜飲符水？好苦呀！」她又曬出與準前夫的WhatsApp對話，當中有不少恐怖的威嚇的言語，聲稱自己充滿仇恨又自認是「我係你養住嘅傻仔」和「你點對我，我十倍奉還」等等。

恐怖對話曝光！（陳順禎攝）

非常激動！（陳順禎攝）

企上51樓的露台：點解你唔㩒我呢？

對於被準前夫懷疑產後抑鬱，並指控多次抱B企上51樓的露台以及另一半未有上前阻止而選擇拍照的行為，莊韻澄重申冇產後抑鬱：「我梗係否認，我產後抑鬱你唔帶我睇醫生？你應該陪住我，點解我搬張櫈出去，而又可以企到上去呢一段時間點解你唔㩒我呢？你又攞相機出嚟影相或者錄片呢？我要佢交代晒我先覆到你，點解我嗰時要咁做。唔知係我要透新鮮空氣，威嚇你定係點，當然我會承認威嚇你，每個人都有做錯嘢，我而家出嚟我唔介意你哋公審我，我唔介意你哋話我，我冇話過我啱晒，我只係會答事實上嘅嘢出嚟。」莊韻澄反指準前夫經常拉扯兒子，甚至罵哭工人姐姐。

令人心痛！（IG/@xeniachong）

稱比對方更正能量！（陳順禎攝）

自覺連累70歲母親 委屈爆喊：我嫁錯人

莊韻澄又自己不孝女，連累母親而委屈爆喊：「我不孝女，我嫁錯人，累到我媽血壓高入醫院。我媽喊住同佢道歉，話唔再干涉你哋兩公婆生活，我聽到覺得心痛，70幾歲人，仲要過嚟睇住個女，隻腳又唔方便，仲要而家畀人話埋一份。」

呂成忠（中）近日接受邵子風與大佬B的網台訪問，指控莊韻澄，並哭著表示好想見囝囝。（YouTube@BREN LUI 大佬B）

曾獲朋友爆料懷疑準前夫召妓

莊韻澄又曾獲朋友爆料指懷疑準前夫召妓：「我見到你老公入雞竇，我話下唔係啩，真係我老公？咁我冇出聲，我同佢冇發生性活活好耐，因為鬧得太耐，然後我有同阿媽呻，因為佢成日攞CCTV出嚟話我哋欺凌佢，我出奇咗好耐因為我話佢叫X，但佢從來冇講過呢兩隻字，呢兩隻字好侮辱，點解佢唔喺CCTV Cut出嚟？我媽咪話佢9成都有，因為我媽有次跟佢車去佐敦，聽到人話落雨喇好收衫啦，但明明好好天，然後阿Joe就話查牌呀，叫啲X返上去呀，我媽心諗呢啲術語，梗係嗰啲人先知。我無證據，我哋八婆嘅對話，我冇搵私家偵探去跟，因為佢個人好小心。」