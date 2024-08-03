巴黎奧運｜前體操王子李小鵬撐國家隊被捕獲　樣貌極凍齡成焦點

現年42歲的國家隊前體操名將李小鵬曾獲16項世界冠軍，超越了另一殿堂級中國體操運動員李寧，成為中國奪得最多世界冠軍的體操運動員。李小鵬於2008年北京奧運獲得兩個體操金牌，累計個奧運金牌，一度成為中國獲奧運金牌最多的男選手。退役後的李小鵬近日一家四口前往巴黎，支持中國體操隊，被網民野生捕獲，其凍齡樣貌引起網民熱議。

李小鵬曾獲16項世界冠軍，超越了另一殿堂級中國體操運動員李寧，成為中國奪得最多世界冠軍的體操運動員。（VCG）

李小鵬於2008年北京奧運獲得兩個體操金牌。（VCG）

有網民日前於巴黎野生捕獲李小鵬一家前往支持國家隊，並將片段分享到小紅書，留言寫道：「巴黎奧運會體操男團決賽開賽前，偶遇奧運冠軍李小鵬，身邊的女兒奧莉長大了，越來越像爸爸，漂亮又可愛。李小鵬還用長沙話，為同樣來自長沙的中國男隊隊長張博恒加油！」從片中可見，雖然已經42歲但李小鵬看起來依然非常年輕，臉上畫了紅色信心力撐國家隊，與全盛時期沒有大分別，身形亦Keep得很好，而12歲女兒奧莉與父母餅印一樣，亦引網民討論，不過就未見8歲兒子同行。

有網民日前於巴黎野生捕獲李小鵬一家前往支持國家隊。（小紅書）

李小鵬雖然已經42歲但看起來依然非常年輕。（小紅書）

李小鵬在2009年退役，翌年在美國與前體操世界冠軍李小平和前體操運動員文佳的女兒李安琪結婚，兩人誕下大女奧莉12歲及8歲細仔。李小鵬退役後，曾進軍娛樂圈，拍攝過小品《宇宙體操選拔賽》，而最為人熟悉就是參加浙江衛視親子節目《爸爸回來了》，而女兒奧莉甜美可愛的外表，就被網民成為「小萌神」。

李小鵬的凍齡樣貌，與當年全盛時期沒有大分別。（VCG）

李小鵬最近開設小紅書分享生活點滴。（小紅書）