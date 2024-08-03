鄭中基與經理人何慶湘終止合作　曾食炸雞拍片講拒上《勁歌金曲》

52歲鄭中基（Ronald）今日（3日)突然在社文網宣布與經理人何慶湘終止合作的消息，更發文直指對方操守有問題，並寫上：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」其實鄭中基早年已經成立個人經理人公司機動娛樂，並且開設YouTube頻道機動電視台RTV，節目深受觀眾歡迎，更多次成為網民討論熱話。不過鄭中基突然宣布與機動娛樂終止合作，同時引起網民揣測是否不會繼續拍攝機動電視台相關的影片，或許YouTube頻道會無限期停止更新！

何慶湘出任鄭中基經理人多年。（IG：@sheung_sheung_sheung）

鄭中基帖文一出令人嘩然。（鄭中基FACEBOOK）

曾與經理人一齊拍片邊食炸雞傾偈

鄭中基的經理人何慶湘曾經多次亮相YouTube頻道機動電視台RTV，並且在頻道當中與鄭中基邊食炸雞邊聊天，其中2021年發佈的一條影片「睇返我廿X年前嘅MV！究竟我點解拍到斷片！分享無法理解嘅畫面係點構思到出嚟！」在影片一開頭何慶湘一度化身專業推銷員落力於頻道中推介鄭中基有份投資所推出的產品系列。

何慶湘一度化身專業推銷員落力於頻道中推介鄭中基有份投資所推出的產品系列。（影片截圖）

鄭中基經理人何慶湘邊食炸雞聊天。（影片截圖）

鄭中基講拒上《勁歌金曲》原因

另外鄭中基在影片中大爆當年上《勁歌金曲》被TVB要求改《無賴》的歌詞：「《無賴》有句歌詞TVB一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，就係『曾話過要戒煙，但講了就算』，佢唔知點解唔畀我講戒煙，我就特登要入過錄音室錄過另外一句歌詞『要儲錢但講了就算』。」鄭中基坦言因為這件事耿耿於懷，所以之後就拒絕在亮相TVB。

鄭中基在影片中大爆當年上《勁歌金曲》被TVB要求改《無賴》的歌詞。（影片截圖）

何慶湘出任鄭中基經理人多年。（IG：@sheung_sheung_sheung）

鄭中基突稱情緒健康現問題

鄭中基8月3日下午約2時45分再度更新，指9月尾2場高雄演唱會後會暫時休息：「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」