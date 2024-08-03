田亮巴黎塔前直播賣貨被嘲蹭熱度　網民狠批：想錢想瘋了

《2024巴黎奧運會》正如火如荼進行中，而前奧運跳水冠軍田亮亦被發現身在當地，並站在巴黎鐵塔前直播賣貨，被不少網民質疑在蹭熱度，甚至覺得他與舊緋聞女友郭晶晶的差距有點大，皆因為她目前在巴黎跳水項目中擔任裁判。

田亮站在巴黎鐵塔前直播賣貨。（微博圖片）

現時最流行的話題莫過於巴黎奧運會，而田亮亦趁機前往巴黎，並在巴黎鐵塔前直播賣貨，果然吸引不少網民關注。而在直播中，除了他之外，還有老婆葉一茜，而他身後還有兩位戴着墨鏡的男女，一開始大家以為是他的兒子田宸雨（seven)及女兒田雨橙（Cindy)，所以引來「田亮帶着兒女在巴黎鐵塔下賣貨」的話題，引來逾2億閱讀量。

事實上，那兩位戴着墨鏡的男女只是工作人員模仿seven及Cindy而已，之後田亮就在個人微博上貼一張與子女及工作人員模仿子女的合照，並留言：「別說，還挺像！」果真會令人傻傻分不清。

田亮被誤以為帶同一對子女直播賣貨。（微博圖片）

工作人員（右）模仿田亮子女非常相似。（田亮微博圖片）

對於他在巴黎鐵塔下直播賣貨，不少網民都直指他在蹭熱度，更認為曾作為奧運金牌冠軍，如今淪落到要靠奧運會賣貨，身份地位似乎大為降低，令人覺得很心酸，更將他同曾作為奧運跳水冠軍的舊緋聞女友郭晶晶相比，對方亦身在巴黎，但她則擔任跳水項目的裁判，二人差距一目了然。

郭晶晶擔任裁判。（視覺中國）

逾2億閱讀量。（微博圖片）

但有網民則為田亮發聲，認為他靠自己努力直播帶貨沒有問題，完全不丟人的，大家留言表示：「想錢想瘋了，到處帶貨。」、「現在怎麼會這麼心酸」、「有點攝價」、「人總要生活有甚麼錯？」、「賺錢理解」等。