巴黎奧運｜無課金大叔土耳其射擊手5個冷知識　竟掀起病毒式傳播

巴黎奧運中，早幾日的氣槍賽事成為了網絡熱話，除因為型到爆，似足漫畫人物的韓國射擊選手金藝智爆紅而被封「女版John Wick」外，土耳其射擊手，今年51歲的Yusuf Dikeç射擊手亦因為零裝備上陣，卻贏得巴黎奧運銀牌而成為焦點，近期更變成了不少網絡meme圖遭到瘋傳，有日本網民更稱他為「無課金大叔」。



Yusuf Dikeç真係好型。（網上圖片）

1. 日本網民都buy「無課金大叔」

根據網上資料顯示，這位「無課金大叔」本業並不算是職業運動員，而是一位退役土耳其軍官。他曾在一次訪問表示，當年受訓時並不是以參賽為目標。難怪一眾網民都從畫面中感受到「殺氣」，笑言土耳其派了一位職業殺手出戰。

Yusuf Dikeç簡介都寫住自己「專業」係軍隊。（網上圖片）

Yusuf Dikeç原來係「貓奴」。（網上圖片）

2. John Wick係狗派，佢係「貓奴」

與賽場上冷酷的外表相反，與電影John Wick同樣是一名愛動物的人，真正的Yusuf Dikeç是一位「貓奴」！

Yusuf Dikeç參加10米空氣步槍男女混合。（IG@yusufdikecofficial）

3. 點解咁勁都只係贏銀牌？

此次巴黎奧運中，Yusuf Dikeç在10公尺空氣步槍中都正中心中，打出10環成績。為什麼只得銀牌？其實他參加的是10米空氣步槍男女混合，亦即是拍檔成績微微略輸其他組別，不過他本人在訪問中表示完全不介意，大讚拍檔表現出色。

Yusuf Dikeç當參加奧運係旅行咁。（IG@yusufdikecofficial）

4. 自信源於有實力

正所謂「高手藏在民間」，其實土耳其射擊手Yusuf Dikeç已經加過不少賽事。本身他是土耳其憲兵隊（類似反恐，收集情報的單位）的退休高級軍士長，而他亦曾就讀於軍校。據公開資料顯示，2007年他還曾赴印度參加海德拉巴世界軍人運動會，並在比賽中獲得銀牌。

他接受土耳其頻道TGRT Haber採訪時說過： 「我的射擊技術是世界上罕見的射擊技術之一。我是睜著雙眼射門的。連裁判都對此感到驚訝。」

有傳媒連Yusuf Dikeç「網絡傳聞」都當新聞咁寫。（IG@yusufdikecofficial）

5. 「病毒式」傳言，曾喺鏡頭同前妻講「畀返隻狗我」？

網上有傳言，甚至是一些報道中，都指他是本身是一名工程師，並因為與太太離婚後尋找寄托而參賽。賽後他接受當地傳媒訪問時，對於傳言就感到有些少無奈。而且，更有指他受訪時曾說過，打出完美一擊後，只想詢問附近是否有吸煙區「食返口煙」，更離譜的是，他站在奧運領獎台上，對着鏡頭說：「Sharon，如果你正在看這個，我希望我的狗回來。」

以上所說的，全是由「The Sports Memery」中一篇帖文傳出，雖然帖文下已標注了「純屬虛構」，但透過網絡已造成一傳十，十傳百的「病毒式」傳播。