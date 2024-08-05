軟硬自封「靈堂級組合」　林海峰自爆駕車時愛焚機聽老婆歌曲

草蜢任嘉賓，軟硬送上樂悠咭主題曲，預祝即將登六嘅蔡一智。（梁碧玲攝）

《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》前晚（3日）喺亞博舉行，軟硬出場後由頭跳到尾近兩小時，嘉賓除有Kiri T、張蔓姿、moon tang、雲浩影、草蜢外，受傷後嘅Eason 陳奕迅亦壓軸登場，同軟硬一齊唱《老人苑》及《重口味殺人事件》，而最後903 眾DJ上台合唱《Encore 》。

Eason大跳《重口味殺人事件》，狀態大好。（梁碧玲攝）

903 DJ一齊上台同軟硬開Party。（梁碧玲攝）

林海峰、葛民輝完騷後齊齊接受訪問，林海峰表示完成任務十分開心，但亦話「一場夠啦，要休息一段時間」，阿Jan 在台上不時照顧葛民輝嘅走位，又提醒他要入歌，十分好笑，葛民輝笑言「恩愛就係咁」，阿Jan緊接自爆自己都記錯位。「因為佢一走唔知走去邊，我撈唔返佢仲慘，好似睇實啲細路仔咁，將來都到佢睇返我，其實互相睇，從來都係咁。」

Jan情深讀白。（梁碧玲攝）

阿Jan又表示今次係以「靈堂級組合」挑戰「殿堂級組合」草蜢，其謂細細個認識對方時，已不時睇住佢哋嗌交。「好似家變咁，但變完又喺埋一齊，佢哋係唯一隊組合嗌交、翻臉最多，但轉頭又係最好最合拍嘅組合。」Jan又話自葛民輝離開商台後，二人不時經常見面，所以連嗌交機會都冇。

華納三小花Kiri T、張蔓姿、moon tang任嘉賓，仲獲Jan預祝喺頒獎禮有好離譜嘅事發生。（梁碧玲攝）

講到另一位「殿堂級」嘉賓Eason ，Jan透露早在去年自己開騷時已問對方，他無諗過Eason 會感興趣，而直到意外後，Jan亦無刻意搵對方，更無準備任何plan B，因為無別人可代替，幸好Eason最終能現身。阿葛表示Eason 十分痛錫Jan。「佢有私下搵我，話康復得幾好，但唔敢保證，『會練下、應該無問題，唔好話俾Jan聽』」

完騷後訪問到尾聲，Jan不停話急屎要執廁所。（梁碧玲攝）

音樂會其中一節，由Jan 讀白多個經典廣播劇內容，再由雲浩影唱出主題曲，其中一句是「現實中郭富城係無同彭羚一齊」，他自揭本身有幾個版本，包括「現實中郭富城係同方媛一齊」但為怕搞亂，所以才收埋此版本。問到是否好耐無聽《未完的小說》，他即話：「唔係，我不時喺車上焚機，車女嘅時候會開俾佢哋聽。（有無諗話搵老婆唱返？）佢好忙，佢期表好緊湊，又要上堂教學生，教完返嚟都差不多燈滅，我而家燈滅時間愈來愈早。」而對於有指《早霸王》要讓路65周年台慶廣播劇《微涼之夏》，Jan亦有解釋：「個電台係大家嘅，係整體嚟睇，好似今晚話係軟硬騷，但無其他節目又點會完整，電台係廣播、係聽眾。」