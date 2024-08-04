巴黎奧運｜志田千陽賽後自拍曬可愛一面　俘虜網民：好治癒的笑容

巴黎奧運羽毛球女雙賽事日前順利完成，金、銀牌分別由中國隊組合陳清晨/賈一凡及劉聖書/譚寧贏得，而日本隊組合松山奈未/志田千陽則擊敗馬拉西亞組合奪得銅牌，當中27歲的志田千陽，不但球技出眾，外貌同樣出眾，在今次奧運比賽中引起網民高度關注，高顏值驚艷兩岸三地，甚至有網民直言：「顏值第一，比賽第二」，非常厲害。

志田千陽與拍檔松山奈未成為今屆巴黎奧運羽毛球女雙銅牌得主。（IG@_chiharushida_）

27歲的志田千陽，有球技、有顏值。（路透社）

有網民形容睇住志田千陽比賽好似睇緊日劇一樣。（IG@_chiharushida_）

不少網民被志田千陽這個笑容迷倒。（TVB截圖）

志田千陽連日來成為網民焦點，獲讚擁有「偶像級」標緻面孔的她，一舉手一投足都受到大家關注，IG人數（截至今日18點）激增至64.2多萬，可見人氣非常高。而且在昨日勝出銅牌戰後，志田千陽喜極而泣的同時，仍不忘向周邊的支持者不斷講「Arigatou」答謝，有網民形容整個畫面靚到懷疑自己是否在看日劇。

金銀銅牌一齊合照，志田千陽負責揸機。（小紅書）

大家一齊看照片。（小紅書）

志田千陽似乎按錯，露出驚訝表情。（小紅書）

工作人員幫手。（小紅書）

再影過。（小紅書）

志田千陽被場內歡呼聲搞到有點害羞。（小紅書）

大家都很喜歡志田千陽。（小紅書）

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今屆奧運有個特別環節，就是完成頒獎禮後，由銅牌得主揸機自拍留念，而今次揸機的重責則交落志田千陽手上。除了官方片段外，有現場觀眾把側拍花絮分享到社交平台，片段中，可見幾位選手雖然場上各為其主，但其實私下是非常老友，志田千陽帶領眾人一起笑、合個照，但她似乎對第一張不太滿意，想再拍一張，但對這部電話又不太熟悉，期間更似乎按錯鍵一度手忙腳亂，最後要向工作人員求助幫手，十分可愛。

志田千陽被野生捕獲。（小紅書）

與中國隊球手非常老友。（小紅書）

拍照結束後，現場包括中國球迷在內的球迷，傳來一片歡呼聲，令到志田千陽露出害羞的笑容，網民紛紛被俘虜，留言大讚：「可愛」、「笑容很治癒」、「我想畀佢瘋狂扣殺」、「志田千陽真心好美」；甚至有不少網民湧入志田千陽IG大呼：「老婆」；可見志田千陽的顏值已衝破地域和語言的界限。另外，也有觀眾在選手村外野生捕獲志田千陽，大讚她真人友善又靚女：「確實美得很突出」、「路人視角都這麼好看」。