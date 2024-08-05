GAO@COLLAR覺得男友未係時候求婚要打拼　芯駖覺得Marf有「語障」

人氣女團COLLAR兩位「舞蹈擔當」沈貞巧（GAO）、李芯駖（芯駖）及《全民造星 V》街舞達人林昆樂（Stick）連同本地霹靂舞團「Rockz Elements」昨日（4日）出席一個商場舉辦的街舞活動「Dance Challenge」，他們現場學習霹靂舞及互相比拼氣氛熾熱。

沈貞巧（GAO）、李芯駖（芯駖）及《全民造星 V》街舞達人林昆樂（Stick）連同本地霹靂舞團「Rockz Elements」今日（4日）出席一個商場舉辦的街舞活動。(公關提供)

GAO和芯駖都有睇奧運比賽，對香港運動員都十分支持。另外芯駖特別留意滑板項目，GAO就喜愛體操環節。之前朋友在西班牙求婚成功，GAO被問到何時輪到她，她表示：「跟著感覺走，而且三十歲還要在事業上打拼，做多些想做的演出」。還有上載泳衣照大派福利， GAO說其實重點是大自然景色很美，水又很清澈，大家不要錯重點。芯駖為Marf網上言論發聲，覺得Marf有時候會在語言上有些障礙正所謂「語障」，基本上她不是這些意思，說笑要打她PatPat提醒一下。

GAO和芯駖都有睇奧運比賽，對香港運動員都十分支持。(公關提供)

GAO朋友在西班牙求婚成功，GAO被問到何時輪到她，她表示：「跟著感覺走」。(公關提供)

芯駖為Marf網上言論發聲。(公關提供)

芯駖覺得Marf有時候會在語言上有些障礙正所謂「語障」。(公關提供)

《造星V》的Stick本身是跳霹靂舞，希望大家多給機會留意街舞表演者，他大歎街舞配套不足，但每位跳舞的運動員都付上百倍努力，他自己都會在每次表演盡全力。GAO、芯駖及Stick都因十分喜愛跳舞，表示將會留意10號的霹靂舞競賽項目。