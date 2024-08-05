鄭中基終止與前經理人何慶湘合作 楊天命神準一早七字批會出事？
鄭中基（Ronald）在2020年3月開設YouTube頻道機動電視台RTV作為個人頻道，在YouTube大受歡迎，幾位工作伙伴都不時出鏡一齊拍攝。日前鄭中基突然在社交網宣布：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」消息令人震驚且傳出多個揣測。
以往不少社會大事或娛樂圈中事，都會有網民指「幾多年前某某算過會點點點」。近日有網民就在網上討論，指去年楊天命與鄭中基登上YouTube頻道「毛記電視」網上節目時，就曾經批過鄭中基2024年有事發生，不少網民都直呼：「好準！」
片中鄭中基表示，成為「機動電視台」的主因是因為想有多方向發展，就好似演唱會一樣想有多個跑道與觀眾互動。訪談片中，鄭中基也表示，希望可以發掘更多新演員：「我發覺香港地方好難同大陸比，譬如韓國，歌手又好演員又好，佢哋都有政府資助，好多老師訓練，但係香港環境唔容許。」楊天命就說：「其實你好適合，因為你係『己土』，泥土最鍾意係乜跠，栽種萬物。同埋『己土』啲泥土係乜嘢，識得搓圓撳扁，你係好多變化。」他也補充，鄭中基應該去培育童星。
來到了重點問題，主持東方昇問楊天命，「機動電視台」往後幾年的發展將會如何？楊天命就回答：「呢幾年都冇問題，OK喎。因為你（鄭中基）八字要火，呢幾年會愈嚟愈好，之前嗰三年大部分人都麻麻哋，因為係水年，22年就開始進步。跟住最好係咩嘢年呢，25年，26年，你仲有一個幾大嘅嘢返嚟，所以你要把握多兩年。24年有個假錢，有人叫你買股份，假嘢嚟，唔好信。去到25，26年，啲嘢就『嘭』一聲返晒嚟。」
特朗普遇刺｜楊天命神預言遭暗殺中槍 今再用7字批美國總統選情
鄭中基宣布與前經理人何慶湘終止合作後，就有網民馬上翻出這段片段，其後亦有網民指出，楊天命曾批過美國總統侯選人特朗普有關於槍的血光之災，而且更會當選總統。不過，玄學這回事，屬信則有不信則無。