鄭中基終止與前經理人何慶湘合作　楊天命神準一早七字批會出事？

鄭中基（Ronald）在2020年3月開設YouTube頻道機動電視台RTV作為個人頻道，在YouTube大受歡迎，幾位工作伙伴都不時出鏡一齊拍攝。日前鄭中基突然在社交網宣布：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」消息令人震驚且傳出多個揣測。



何慶湘一度化身專業推銷員落力於頻道中推介鄭中基有份投資所推出的產品系列。（影片截圖）

何慶湘出任鄭中基經理人多年。（IG：@sheung_sheung_sheung）

以往不少社會大事或娛樂圈中事，都會有網民指「幾多年前某某算過會點點點」。近日有網民就在網上討論，指去年楊天命與鄭中基登上YouTube頻道「毛記電視」網上節目時，就曾經批過鄭中基2024年有事發生，不少網民都直呼：「好準！」

楊天命上年曾批鄭中基今年會「出事」。（截圖/毛記電視）

片中鄭中基表示，成為「機動電視台」的主因是因為想有多方向發展，就好似演唱會一樣想有多個跑道與觀眾互動。訪談片中，鄭中基也表示，希望可以發掘更多新演員：「我發覺香港地方好難同大陸比，譬如韓國，歌手又好演員又好，佢哋都有政府資助，好多老師訓練，但係香港環境唔容許。」楊天命就說：「其實你好適合，因為你係『己土』，泥土最鍾意係乜跠，栽種萬物。同埋『己土』啲泥土係乜嘢，識得搓圓撳扁，你係好多變化。」他也補充，鄭中基應該去培育童星。

楊天命上年曾批鄭中基今年會「出事」：「24年有個假錢，有人叫你買股份，假嘢嚟，唔好信。」。（截圖/毛記電視）

楊天命上年曾批鄭中基今年會「出事」：「24年有個假錢，有人叫你買股份，假嘢嚟，唔好信。」。（截圖/毛記電視）

來到了重點問題，主持東方昇問楊天命，「機動電視台」往後幾年的發展將會如何？楊天命就回答：「呢幾年都冇問題，OK喎。因為你（鄭中基）八字要火，呢幾年會愈嚟愈好，之前嗰三年大部分人都麻麻哋，因為係水年，22年就開始進步。跟住最好係咩嘢年呢，25年，26年，你仲有一個幾大嘅嘢返嚟，所以你要把握多兩年。24年有個假錢，有人叫你買股份，假嘢嚟，唔好信。去到25，26年，啲嘢就『嘭』一聲返晒嚟。」

特朗普遇刺｜楊天命神預言遭暗殺中槍 今再用7字批美國總統選情

鄭中基宣布與前經理人何慶湘終止合作後，就有網民馬上翻出這段片段，其後亦有網民指出，楊天命曾批過美國總統侯選人特朗普有關於槍的血光之災，而且更會當選總統。不過，玄學這回事，屬信則有不信則無。