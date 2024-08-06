孤舟劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《孤舟》陸劇又名(與敵共眠)，改編自同名小説。有林黎勝、吳荑作為編劇，林黎勝為執導，由曾舜晞、張頌文、陳都靈、王玉雯、張豐毅、週一圍、印小天、葉青領銜主演的一套以懸疑戰爭為題材的電視劇。該劇由孫紅雷《潛伏》、劉德華《天下無賊》的編劇林黎勝親自執筆，不但一眾演員班底強勁，更有實力派老戲骨參演，有張頌文再次飾演正邪難辨的大反派，這套民國劇本一定相當精彩！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧孤舟@Weibo

《孤舟》｜劇情大綱

在1941年的抗日戰爭時期，出身於民國蘇州名門望族的顧家公子顧易中（曾舜晞 飾），從賓夕法尼亞大學建築系畢業凱旋而歸，就被迫捲入危險的境況。抗戰爆發後，他與青梅竹馬的女友肖若彤（王玉雯 飾）共同加入地下抗日組織，不惜為革命衝鋒陷陣，堅決為中華民族復興而努力奮鬥。在一次失敗的營救行動後，蘇州地下組織的聯絡點全部曝光，顧易中更遭到日偽栽贓陷害，被誤以為是黨內叛徒，他無力自證清白，肖若彤也因此誤解他，二人開始疏遠。顧易中將計就計潛入日偽陣營，幾番波折後終於成為黨內在蘇州的臥底。在蘇州特工站中，他認識了表面上是彈詞老師，實則是神秘女特工的張海沫（陳都靈飾）。兩人假扮夫妻，張海沫默默等待顧易中的歸來，一起完成重要任務，不但在他低落時給予支持，而且在他受到誤解時協助解圍，危難時刻中總是不離不棄。

顧易中背負沉重壓力，誓與蘇州汪偽特工站站長周知非（張頌文 飾）和日軍顧問近藤利男（中泉英雄 飾 ）展開激烈的對決，乘機查明黨內真正叛徒，為組織清除隱患。他不停地為黨秘密收集情報，又多次拯救垂危的同志，為蘇州的抗日救國運動提供了重大支援，以堅定的理念勇往直前。不幸的是，女友肖若彤在一次行動中犧牲，成為他永恆的追憶。抗戰勝利後，漢奸周知非和侵略者近藤利男受到懲處，而顧易中就回歸到他熱愛的建築事業，為國家的建設發展作出卓越貢獻。

《孤舟》播出時間｜最新追劇日曆

《孤舟》一共有36集，由江蘇衞視、東方衞視、北京衞視、愛奇藝、優酷播放。愛奇藝、優酷VIP8月6日19:30首更6集，江蘇衞視、東方衞視、北京衞視首更2集。星期日至星期四19:30每日更新2集，星期五、星期六各更新1集。

《孤舟》｜演員人物關係圖

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《孤舟》｜演員

曾舜晞 飾 顧易中

蘇州名門望族，留美建築師

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張頌文 飾 周知非

蘇州特工站站長，汪偽

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陳都靈 飾 張海沫

表面上是彈詞老師，彈得一手琵琶絕技，總是守候著顧易中

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王玉雯 飾 肖若彤

顧易中的青梅竹馬兼戀人，共同加入地下組織