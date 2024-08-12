柳舟記劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《柳舟記》陸劇又名(嬌藏)，改編自同名小説。有趙天佑作為編劇，劉國楠、叢曉為執導，由張晚意、王楚然、劉令姿、常華森、張弛、袁雨萱領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。男主角張晚意因演出《長相思》而大受歡迎，演技備受肯定，今次再出演古裝戲令人期待！搭擋女主角王楚然，與她上一部主演劇的嬌妻角色截然不同，不知道表現如何呢？本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《柳舟記》｜劇情大綱

柳眠棠（王楚然 飾）原本出身於名門，可惜家道中落，為逃避婚姻而成為仰山的第一寨主，以過人的智慧和武力當了一個出色的寨主，在仰山帶領眾人儆惡懲奸、維護正義。然而，柳眠棠在多方惡勢力的夾擊下受了重傷，幸得淮陽王崔行舟（張晚意 飾）所救。崔行舟想捉拿山土匪寨主，他原以為柳眠棠是寨主的小妾，想以此要脅寨主，卻不知柳眠棠本人就是那位寨主。柳眠棠在昏迷後對仰山的一切都失去了記憶，更把崔行舟誤認為做自己的丈夫崔九，崔行舟將計就計，假扮起了她的丈夫，但意外地對她萌生愛意。

柳眠棠利用自身的智慧和膽量，開設了一間瓷器店，並帶領當地百姓共同打造了一個瓷器品牌，生意蒸蒸日上。朝廷任命崔行舟前往金甲關征戰，為避免連累身旁的柳眠棠，崔行舟寫下休書遠去，但柳眠棠與丈夫恩愛情深，因此不離不棄，跟隨崔行舟前往後勤支援、對抗野兵、剿滅匪徒，夫妻二人通力合作，共同守護著邊疆，終成眷屬。然而，身份騙局終被拆穿，考驗著這對愛侶的感情，歷盡大小難關後，柳眠棠和崔行舟坦誠相見。在艱難的境況下，這對夫婦協助皇孫子瑜（劉淯）（常華森 飾）清除叛亂分子，使朝廷安定，最後二人恩愛綿綿，過上幸福的生活。

《柳舟記》播出時間｜最新追劇日曆

《柳舟記》一共有40集，由騰訊視頻獨家播放，8月12日起每日下午6時開始，首周連更5天，首更3集，之後每日2集。

电视剧柳舟记@Weibo

《柳舟記》｜演員人物關係圖

电视剧柳舟记@Weibo

《柳舟記》｜演員

張晚意 飾 崔行舟

淮陽王，性格心思細密，決心追捕寨主，遇到柳眠棠後假扮成商人和丈夫

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王楚然 飾 柳眠棠

智勇雙全，出生於名門望族，家道中落後成為寨主，後來徹底失憶

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常華森 飾 劉淯（子瑜）

皇孫子瑜，傀儡皇帝，曾經與柳眠棠互相喜歡，後來得到崔行舟和柳眠棠協助穩定朝局

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劉令姿 飾 賀珍