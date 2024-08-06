巴黎奧運｜何詩蓓回港稱盡全力無遺憾最想瞓覺　首透露退役後去向

巴黎奧運正進行得如火如荼，香港游泳代表隊已完成所有賽事，8月6日早上返抵香港。當中連續2屆獲獎，於巴黎奧運100米及200米自由泳獲得銅牌的港隊女飛魚何詩蓓成為焦點，她坦言已做到最好無遺憾，更提及若退役暫時擬定的去向。



巴黎奧運香港游泳代表隊返港，兩面銅牌得主何詩蓓隨隊回港。（鄭子峰攝）

香港港泳隊代表返港。左起：、張心悅、譚凱琳、何甄陶、何詩蓓、簡綽桐、鄭莉梅。（鄭子峰攝）

香港港泳隊代表返港，張心悅、譚凱琳、何甄陶、何詩蓓、簡綽桐、鄭莉梅齊在機場接受訪問，當中獲得兩面游泳項目銅牌的何詩蓓（Siobhan Haughey），連同上屆2面銀牌，累計得到四面奧運獎牌，創下香港運動員紀錄。她受訪時表示感到榮幸，對泳總會長王敏超對她奪銅覺「有少少遺憾」，何詩蓓強調「可以為香港爭光係一個光榮，亦相信過程比結果重要，我覺得只要我在過去三年訓練盡了自己努力，在比賽中做到自己最好，我就覺得無遺憾。」

香港港泳隊代表返港。左起：鄭莉梅、簡綽桐、何詩蓓、何甄陶、譚凱琳、張心悅。（鄭子峰攝）

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何詩蓓笑指現時最想是返回自己張床：「喺奧運村連續參加比賽，咁緊張、咁興奮瞓得唔好，完成比賽後又仍在狀態，故一樣瞓得唔好，好期待黎緊呢幾日淨係在家瞓覺咩都唔做。」對於退役後安排，她稱很大機會不會做教練，「我冇做教練資質要對游泳有好深認識，要好有耐性，我有好好教練，我覺得我永遠做唔到佢咁」DSE七科考獲35分到名校美國密芝根大學攻讀心理學畢業的何詩蓓，有意退役後成為兒童心理學家，亦可能會用觀眾身份參與游泳比賽。