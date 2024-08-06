大美人40年前古裝片出土美貌驚為天人　曾因富商前夫與好姊妹決裂

現年61歲的大美人關之琳年輕時憑藉著傾國傾城的外貌風靡港台演藝圈，令人印象難忘。雖然她如今已青春不再，但她無論樣貌身材多年來都keep得好好，狀態依然上佳，是圈中的凍齡女神，怎樣看也看不出她的真實年紀。關之琳亦有跟上潮流的步伐，年前已進駐抖音拍片跟大家分享她的近況以及生活點滴。不過她早已淡出影壇，網民只能重溫她以往的演出。

關之琳面對「拜金」問題時，大方侃侃而談。（微博圖片）

關之琳是大美人。

有網民於社交網分享了關之琳擔演女主角的古裝片片段，並留言寫道：「勁哥一直在直播間誇關之琳太美，原來在最好的年紀他們有過合作呢 #何家勁 #關之琳 惠英紅 #古裝劇中那些驚鴻一瞥的美女」，博主所post的片段是來自1984年上映的電影《遊俠情》，距今已經有40年時間，可說是年代久遠。戲中的男主角何家勁年輕帥氣，關之琳更是只有21歲，惠英紅24歲。關之琳在戲中的古裝扮相真是靚到驚為天人。

關之琳年輕時超美。(小紅書)

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關之琳至今單身多年，她前夫是台灣富商陳泰銘，曾因為前夫與劉嘉玲鬧翻。關之琳與劉嘉玲的姊妹情長達20多年，可惜有傳自2015年爆出嘉玲獨自與關之琳的台灣富商前夫陳泰銘一起行山後，令關之琳公開表示不滿，更直指：「佢哋有無諗過別人嘅感受？」而當時好姊妹嘉玲聽到消息後亦毫不客氣地表示：「我都唔知道佢結婚離婚，唔係best friend啦！」從此兩人關係決裂，昔日閨密漸行漸遠，形同陌路。至近年兩人終世紀破冰，重捨昔日友誼。