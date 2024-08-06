鄭中基真誠剖白患抑鬱症　卻避談與何慶湘道德問題關連惹網民揣測

鄭中基當年唱紅《無賴》一曲，而歌中內容正正是自己寫照，想不到十幾年後，歌詞「我間中飲醉酒 很喜歡自由 常犯錯愛說謊 但總會內疚……」仍然適用。最近他一日內連出兩Post，高調宣布與經理人何慶湘中止合作，並透露有健康及情緒問題，今日（6日）鄭中基再撰長文自爆患抑鬱症，並指自己患病後做了錯誤決定，選擇飲酒逃避現實等等。

鄭中基發長文透露患抑鬱症多時。（資料圖片）

鄭中基的最新聲明提到，自己於幕前大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，雖然若無其事，但「咁多年嚟我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。」他重提2000年於機艙醉酒鬧事令人失望，亦罕有地談及自己當年與蔡卓妍秘婚一事，坦承：「呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」

鄭中基竟罕有地提起與蔡卓妍的短暫婚姻，坦承：「呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」（VCG）

鄭中基指自己在飛機鬧事後曾決心戒酒，遇上太太余思敏，組織家庭亦覺得好幸福，然而，他說：「但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋友建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲……」

鄭中基指，與余思敏組織家庭好幸福。（IG@sammieyucm）

鄭中基指這段期間自我反省過，工作忙不是不懂溝通的藉口，自覺對不起太太與仔女，向他們道歉，表示會用行動去證明自己將做好一個好丈夫、好爸爸，以及一個更好的鄭中基，又稱：「接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。」

鄭中基自覺對不起家人，指稍後太太會陪他去參加戒酒療程。（IG圖片）

鄭中基坦白真誠地道出抑鬱症之苦，試著減少公眾臆測，但有些謎團始終未有解答。由於日前鄭中基的兩個貼文中，一是承認健康與情緒出問題，稍後將停工休息；二是宣布與機動娛樂中止合作，斥「發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作。」這對他一手創立的公司機動娛樂絕對是大地震，而「道德操守有問題」也是極其嚴重的指控，足以令何慶湘不能再在這行立足。不過今次聲明主力剖白自己情緒困擾、感謝太太和家人等等，卻對何慶湘到底做了什麼隻字不提，難免未能釋除網民疑慮。

鄭中基突然與合作多年的何慶湘中止合作，公開指她有「道德操守」問題，卻未有再多作解釋，引起網民無限聯想。（IG圖片）

在鄭中基發布抑鬱長文後，網民大部份留言都是替他打氣，不過亦有人道出重點說：「但都係無交代同解釋到究竟關何慶湘咩事喎...」、「飲酒又點樣對唔住老婆仔女呀？又點會炒經理人呀？」、「重提酗酒，又對唔住屋企人，炒埋湘姐，好難唔令人聯想。」、「有抑鬱症就炒咗個員工？」、「佢唔公開咩事，暖男爸爸形象隨時玩完」、「炒咗經理人但成段都冇交代咩原因，只係講自己、講阿Sa、講現任老婆、仔女，咁無啦啦做咩要炒經理人先？」、「愈唔講愈發酵得勁。」有人質疑他是否重蹈覆轍，又問到底何慶湘有否造成他情緒問題的原因之一。

網民對於何慶湘的道德問題有無限揣測，而女方在事發後一直未有於社交平台作出回應。（IG@sheung_sheung_sheung）

其實鄭中基與何慶湘合作十多年，即使要炒魷，大可好來好去低調處理，所以到底女方道德操守問題又嚴重到什麼程度，令公司不得不即時出聲明與她中止合作呢？實在令人好奇。不過當然，這刻的鄭中基還是以眼前工作及好好照顧情緒為主，這些可能要等他容後再交代。