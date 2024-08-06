田小娟@(G)I-DLE改歌詞疑似不續約惹熱議　公司火速澄清都無用

韓國人氣女團 (G)I-DLE 最近展開世界巡迴演唱會《iDOL》，日前在首爾場時，隊長田小娟在Solo舞台時，改歌詞疑似暗示不與公司續約而引起熱議，公司立即火速澄清。

(G)I-DLE（IG@official_g_i_dle）

田小娟在演唱會Solo舞台中Rap出「씨발！11月合約結束，誰敢攔我！」這一句歌詞，立即引起軒然大波，再加上早前成員雨琦及Minnie曾表示：「只剩下一年，我們有多高興！」立即引起網民及粉絲的聯想，是否(G)I-DLE成員都不與公司續約，嚇得公司火速站出來澄清：「歌詞只是表演的一部分！」

田小娟在演唱會Solo舞台中Rap出「씨발！11月合約結束，誰敢攔我！」這一句歌詞，立即引起軒然大波。(IG@tiny.pretty.j)

今日（6日）田小娟在社交平台發文表示自己的立場：「從一開始有兩個煩惱，第一是怎樣做才可以令大家都開心，第二是怎樣做才可以令我們更開心。雖然有時候會有疑似過激的時刻，有些作品也會得不到肯定，但是我不會故意說謊或想要傷害他人的錯誤行爲。」

田小娟在社交平台發文表示自己的立場。(IG@tiny.pretty.j)

田小娟坦言自己的想法：「這次的表演也是，我沒有撒謊也沒有刻意隱瞞公司，綵排也在大家面前表演過數十次，是大家一起打造的舞台。10年來一起走過那麼多日子，我不只是讀到媒體的報導，而對公司產生負面情緒，因爲只要有一點傳達錯誤的話，意圖也會有所不同，但我再次感到公司對於某些事情應對不足。」

田小娟坦言自己的想法。(IG@tiny.pretty.j)

即使公司已經出面澄清，但粉絲仍然擔心田小娟不續約，其實韓國有不少團體在出道七年後都會有續約的問題，而且團體續約都有影響所屬公司的股價。田小娟在團體中負責不少歌曲創作，假如田小娟真的離開，(G)I-DLE將失一重要成員。

即使公司已經出面澄清，但粉絲仍然擔心田小娟不續約。(IG@tiny.pretty.j)