80年代混血女神舊片出土曾是溜冰皇后　梁朝偉周星馳都跟她傳緋聞

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），題材多元、資訊量極高、懷舊又緊貼現今社會的跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，為配合奧運熱潮，推出一共11集以「運動」為主題的系列。

今集主角係柏安妮。（影片截圖）

今集主角係柏安妮。（影片截圖）

節目曝光柏安妮昔日溜冰比賽片段。（影片截圖）

節目曝光柏安妮昔日溜冰比賽片段。（影片截圖）

《猜猜我是誰》昨日（6日）一集主角是昔日影視圈知名靚女柏安妮（Ann）。原來柏安妮入行前不但是溜冰高手，更有「溜冰皇后」之稱，並曾於80年代獲得過公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍等殊榮，亦曾為溜冰比賽擔任評判工作，相當厲害！昨日一集《猜猜我是誰》回顧了柏安妮昔日精彩的比賽片段，還有柏安妮及其教練接受無綫節目《體育世界》的訪問，讓觀眾更全方位了解柏安妮作為運動員的一面。

節目曝光柏安妮昔日溜冰比賽片段。（影片截圖）

屈膝旋轉19圈，真係技驚四座。（影片截圖）

屈膝旋轉19圈，真係技驚四座。（影片截圖）

柏安妮有「溜冰皇后」之稱。（影片截圖）

節目一開首便曝光了Ann昔日在比賽場上的溜冰英姿，雙腿修長兼身形極弗的Ann，不但身手敏捷、溜冰速度極快，屈膝旋轉絕技更是十分高超，竟可連續旋轉19圈，技驚四座！柏安妮受訪時坦言溜冰訓練頗為刻苦：「朝早要4點就起身訓練，因為嗰時冇人同我爭場，可以練得集中啲。」

柏安妮有「溜冰皇后」之稱。

柏安妮兒時好可愛。（影片截圖）

教練黃屏對Ann有讚冇彈。（影片截圖）

柏安妮當年接受溜冰訓練相當刻苦，凌晨4點便要開始練習。（影片截圖）

柏安妮教練黃屏亦大讚Ann甚有紀律：「佢係好聰明，同埋好有紀律。」9歲首度接觸溜冰的Ann，還透露學溜冰的原因原來與貪靚有關：「我自小就好好動，我嗰時9歲，睇電視見到人溜得咁靚，覺得我可唔可以咁樣呢？」又笑言溜冰與演藝事業有共通點：「因為我哋細個溜冰習慣咗喺咁多人表演做Show，所以冇咁怕醜。」

柏安妮當年接受溜冰訓練相當刻苦，凌晨4點便要開始練習。（影片截圖）

柏安妮當年接受溜冰訓練相當刻苦，凌晨4點便要開始練習。（影片截圖）

柏安妮感恩溜冰為佢演藝事業打下基礎。（影片截圖）

柏安妮感恩溜冰為佢演藝事業打下基礎。（影片截圖）

柏安妮感恩溜冰為佢演藝事業打下基礎。（影片截圖）

其實柏安妮當年亦因為「溜冰」，才有機會加入影視圈，事緣Ann在溜冰比賽勝出後，多了曝光率及拍攝了數個廣告；之後她在英國完成學業返港，碰巧有電影公司想找一名會溜冰的女生做主角，因此造就了柏安妮入行。

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。（影片截圖）

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。（影片截圖）

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。（影片截圖）

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。（影片截圖）

柏安妮入行後的代表作除有電影《咖哩辣椒》、《風塵三俠》外，還是「開心少女組」成員之一。節目又重溫與隊友袁潔瑩、羅明珠和陳加玲的合唱片段，片中四名「開心少女」青春無敵又靚女，引爆網友集體回憶；值得留意的是，童年已長得勁Cutie的柏安妮，獻唱時不但笑容甜美，雙眼更是炯炯有神，絕對三歲定八十。除了運動及演藝細胞兼備，柏安妮原來還是學霸一名，成績優異的她曾獲英國牛津大學錄取， 但最終因為決定加入演藝圈而放棄相關機會。

有傳柏安妮曾拒絕周星馳的追求。（《咖哩辣椒》截圖）

柏安妮與梁朝偉合作《風塵三俠》時，二人曾傳緋聞。（《風塵三俠》截圖）

柏安妮與鄭浩南曾拍拖長達四年。（《開心樂園》電影劇照）

當年，柏安妮憑住漂亮的外表與獨特的氣質迷倒不少影迷，是80年代的女神，也有不少知名男星向她展開追求，有傳柏安妮曾拒絕周星馳的追求；與梁朝偉合作《風塵三俠》時，二人曾傳緋聞。而她與鄭浩南則有過長達四年的感情，後來二人因性格不合而分開，但至今仍然為朋友。

息影多年的柏安妮早前鮮有露面，陪女兒出席活動。(抖音)

柏安妮大女許恩怡。

柏安妮大女許恩怡。

柏安妮在1993年拍畢《記得香蕉成熟時》便退出了娛樂圈，與圈外老公結婚並誕下兩女，主力照顧家庭以及發展個人事業，擔任職業治療師。她還是一家電子公司Playto的創辦人之一，主力開發電子遊戲，助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。息影多年的她鮮有現身公開活動，作風十分低調。她的大女兒許恩怡（Natalie）完美遺傳了媽媽的高顏值，長得甜美動人，且追隨了媽媽的步伐加入了娛樂圈。